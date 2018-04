डचेस ऑफ कैम्ब्रिज व प्रिंस विलियम की पत्नी कैथरीन (केट मिडलटलन) सोमवार को एक लड़के को जन्म दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे का जन्म सेंट मैरी अस्पताल में सुबह 11 बजे हुआ, उसका वजन 3.8 किलो था। शाही जोड़े का तीसरा बच्चा ब्रिटिश सिंहासन के क्रम में अपने दादा प्रिंस चार्ल्स, पिता प्रिंस विलियम व अपने दो भाई बहनों के बाद पांचवें स्थान पर है। शाही परिवार में शामिल नए सदस्य प्रिंस जार्ज (4), राजकुमारी शार्लोट (2) के छोटे भाई हैं और यह महारानी एलिजाबेश द्वितीय के छठे परपोते हैं।

केसिंगटन पैलेस ने अपने ट्विटर हैंडलर के जरिए घोषणा की कि रॉयल हाईनेस, द डचेज ऑफ कैंब्रिज ने सोमवार सुबह 11.01 बजे बेटे को जन्म दिया। पैलेस के स्टेटमेंट के मुताबिक बच्चे का वजन 3.8 किलो है। ड्यूक ऑफ कैंब्रिज बच्चे के जन्म के वक्त हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। बता दें, पहले से केट और विलियम के एक बेटा और एक बेटी है।

Prince George and Princess Charlotte arrive at St Mary’s to meet their little brother. pic.twitter.com/rfX9rsdJhU

Welcome to the family. pic.twitter.com/nKSd5kh5bZ

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018