काबुल के प्रसिद्ध इंटरकॉन्टिनेंटल होटल पर शनिवार आधीरात को चार बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। होटल में घुसते ही आरोपियों ने वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चलाना शुरु कर दिया। पुलिस के साथ बंदूकधारियों की मुठभेड़ अभी भी जारी है। पुलिस ने दो आरोपियों को मार गिराया हैै लेकिन अन्य दो अभी भी होटल की बिल्डिंग में छिपे हुए हैं। इस हमले में कई लोगों को गंभीर चोट आई हैं और कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है। एक चश्मदीद ने बताया कि बंदूकधारी ने लोगों को बंधक बनाकर उनपर अंधाधुध फायरिंग करना शुरु कर दिया था। एक अधिकारियों ने बताया कि यह हमला अब भी जारी है।

सुरक्षा एजंसियों ने 30 लोगों को रिहा करा लिया है लेकिन अभी भी अदंर काफी लोग मौजूद हैं। खुफिया एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा महानिदेशालय (एनडीएस) के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हमलावर होटल के अंदर मेहमानों पर गोलियां चला रहे हैं।” एक अन्य अधिकारी ने बताया कि होटल में प्रवेश करते वक्त हमलावरों के पास छोटे हथियार और रॉकेट से दागे जाने वाले ग्रेनेड थे। इस होटल में अक्सर शादी, सम्मेलन और राजनीतिक बैठकें होती हैं।

#UPDATE At least five killed, eight wounded in Saturday night’s hotel attack in #Kabul, official says Sunday, adding 100 hostages have been released https://t.co/zAcFfmB1nx pic.twitter.com/2hhggLc1YY

