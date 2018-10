अमेरिका के वाशिंगटन के वाइनॉक के एक जज रातों-रात इंटरनेट पर छा गए। इसके पीछे की वजह ये है कि इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दो संदिग्ध अपराधियों का पीछा करते दिख रहे हैं। यह वीडियो फुटेज एक अमेरिकी न्यूज चैनल द्वारा जारी किया गया है। इसमें यह दिख रहा है कि दो संदिग्ध अपराधी टैनर जैकबसन और कोडे हावर्ड जज के सामने अपने केस की सुनवाई के लिए लाइन में खड़े हैं। वहां कोई सुरक्षाकर्मी नहीं दिख रहा है। दोनों बाहर निकलने का दिखावा करते हैं और अदालत से तेजी से भागने लगते हैं। इनमें से एक आरोपी जमीन पर गिरता है और उसका एक जूता भी खुल जाता है लेकिन किसी तरह वह सीढ़ियों की तरफ भागता है। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है।

Two men tried running out of a Washington courthouse in a desperate attempt to avoid jail time…

Judge Dredd was having none of it.

He promptly removed his judicial robes and personally went chasing after them! He apprehended one of the men! Wow! pic.twitter.com/p5IIsvsdlJ

