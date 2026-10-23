जॉर्डन में शुक्रवार को एक चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और 34 अन्य घायल हो गए। गोलीबारी की ये घटना राजधानी अम्मान से करीब 180 किलोमीटर दक्षिण में कराक स्थित एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में हुई। सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अल-मोमानी ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा एजेंसियां गोलीबारी की जांच कर रही हैं।

कराक में आबादी के लिहाज से ईसाई अल्पसंख्यक हैं। जॉर्डन के सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित वीडियो में दो लोग पिस्तौल लिए गिरजाघर की ओर बढ़ते और गोलियां चलाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद एक तीसरा व्यक्ति दिखाई देता है, जिसके हाथ में ऑटोमैटिक राइफल नजर आ रही है। वह भी गोलीबारी शुरू कर देता है। इसके बाद तीनों हमलावर गिरजाघर की ओर दौड़ते हैं।

सरकार के एक बयान में कहा गया कि यह हमला ‘अज्ञात हमलावरों ने किया।’ हालांकि, यह नहीं बताया गया कि किसी बंदूकधारी को पकड़ा गया या मार गिराया गया। शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने ‘एक्स’ पर कहा कि जॉर्डन कराक को निशाना बनाने वाले ‘आतंकवादी कृत्य’ के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

जॉर्डन के सार्वजनिक सुरक्षा निदेशक मेजर जनरल ओबैदल्लाह मायताह ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि शुक्रवार की गोलीबारी में घायल हुए लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। लेबनान, सीरिया, मिस्र और ओमान समेत पूरे क्षेत्र से इन हत्याओं की निंदा की गई। काहिरा में सुन्नी मुस्लिम जगत की सबसे प्रमुख धार्मिक संस्था अल-अज़हर के ग्रैंड इमाम अहमद अल-तैयब ने शुक्रवार की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इसे जघन्य आतंकवादी हमला बताया।

इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने जॉर्डन के विदेश मंत्री को फोन किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जॉर्डन के साथ इराक की एकजुटता की पुष्टि की।