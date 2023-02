Joe Biden Wife Jill Biden: प्रेसिडेंट की पत्नी ने उपराष्ट्रपति के पति को किया किस, वायरल हुई तस्वीर

Jill Biden: मंगलवार रात को कैपिटल हिल (Capitol Hill) में राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपना स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया। इसी कार्यक्रम के दौरान जिल बाइडन ने कमला हैरिस के पति डग एम्हॉफ को उनके होंठो पर किस कर दिया।

US President: अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडन ने कमला हैरिस के पति को किया किस (एएनआई)

Joe Biden: अमेरिका राष्ट्रपति (US President) जो बाइडन (Joe Biden) की पत्नी और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन (Jill Biden) काफी चर्चाओं में हैं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamla Harris) के पति डग एम्हॉफ (Doug Emhoff) को किस कर दिया, जिसके बाद वे सुर्खियों में आ गई हैं। मंगलवार रात को कैपिटल हिल (Capitol Hill) में राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपना स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित किया। इसी कार्यक्रम के दौरान जिल बाइडन ने कमला हैरिस के पति डग एम्हॉफ को उनके होंठो पर किस कर दिया। सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे कमेंट इस घटना के बाद सोशल मीडिया यूजर्स की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस यूजर ने कहा कि जिल बाइडन ने कमला हैरिस के पति को किस कर दिया, क्या उनको पता नहीं चला कि सामने कौन है। वहीं, एक और यूजर ने कहा, “जिल बाइडन और कमला के पति के साथ स्टेट ऑफ द यूनियन की सेक्सी शुरुआत आज रात, किस के साथ।” स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन में क्या बोले जो बाइडन जो बाइडन ने मंगलवार को अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में कहा कि कोविड -19 और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया में किसी दूसरे देश की तुलना में बेहतर स्थिति में है। Also Read Chinese Spy Balloon: अमेरिका का बड़ा एक्शन, मार गिराया चीनी स्पाई बैलून, चीन ने जताया ऐतराज

स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन में जो बाइडन ने कहा कि विपक्षी दल रिपब्लिकन से अर्थव्यवस्था के पुननिर्माण और राष्ट्र को एकजुट रखने की अपील की। बाइढन ने कहा कि वे देश से निराशावाद को दूर करना चाहते हैं और राजनीतिक विभाजन को नेविगेट करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने महामारी के बाद देश की तरक्की की सराहना करते हुए कहा, “अमेरिका महामारी से और मजबूत होकर उभरा है। दो साल पहले कोरोना ने हमारे कारोबार बंद कर दिए, हमारे स्कूल बंद कर दिए और हमारा बहुत कुछ छीन लिया… लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब कोविड हमारे जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। हम दुनाय में सबसे कामयाब अर्थव्यवस्था हैं।”

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram