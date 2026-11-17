अमेरिकी चिप कंपनी Nvidia के सह-संस्थापक और पूर्व CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) ने अपने इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में हुई गंभीर गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है।

साथ ही उन्होंने कंपनी के CEO पद पर दोबारा लौटने की इच्छा भी जताई है। हुआंग ने कहा कि अगर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयरधारकों, कर्मचारियों और कंपनी के हित में उनकी वापसी को सही मानता है, तो वह सम्मान के साथ इस जिम्मेदारी को फिर से संभालने के लिए तैयार हैं।

निजी जिंदगी की गलतियों को स्वीकार किया

जेनसन हुआंग ने 12 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद यह उनका पहला सार्वजनिक बयान है। उन्होंने कहा कि वह Nvidia में काम करने वाले सभी लोगों से उम्मीद किए जाने वाले मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। अपनी निजी जिंदगी में उन्होंने गंभीर गलतियां की हैं, जिनके कारण कंपनी के बोर्ड के सामने भी मुश्किलें खड़ी हुईं।

हुआंग ने अपने बयान में कहा, “मैंने बोर्ड के लिए ऐसी समस्याएं पैदा कीं, जिनका मुझे गहरा पछतावा है। मैं अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और बोर्ड की स्वतंत्र जांच में पूरा सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।”

उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक हफ्ते में उन्हें दोस्तों, इंडस्ट्री के सहयोगियों और ऐसे लोगों से भी काफी प्यार और समर्थन मिला है, जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। उन्होंने अपने और अपने परिवार के प्रति दिखाई गई संवेदनशीलता के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया।

CEO के पद पर वापसी को लेकर क्या बोले जेनसन हुआंग?

हुआंग ने अपने बयान में कहा कि उनके पद छोड़ने के बाद Nvidia के कर्मचारियों, निवेशकों, बिजनेस पार्टनर्स और ग्राहकों की ओर से उन्हें दोबारा CEO बनाने की मांग की गई है। कई लोग कंपनी के सामने मौजूद तकनीकी, बाजार से जुड़ी और भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच सीधे उनसे संपर्क कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, “NVIDIA एक ऐसी कंपनी है, जो पीढ़ियों में एक बार बनती है। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि शेयरधारकों, कर्मचारियों, कंपनी और अमेरिका के हित में मेरी वापसी सही है, तो मैं इन अपीलों का सम्मान करते हुए CEO के रूप में वापस आने के लिए सम्मानित महसूस करूंगा।” हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी वापसी का फैसला पूरी तरह कंपनी के बोर्ड पर निर्भर करेगा।

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me.



I came to the United States 53 years ago, and becoming an… — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

निजी रिश्तों को लेकर विवाद में आए थे Nvidia के सह-संस्थापक

जेनसन हुआंग के निजी रिश्तों को लेकर सामने आए खुलासों के बाद विवाद बढ़ गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके विवाहेतर संबंधों (Extramarital Affairs) को लेकर सवाल उठे थे। इनमें एक महिला के साथ उनके रिश्ते की भी चर्चा हुई, जिस पर चीन के लिए जासूसी करने का संदेह जताया गया था।

इन खुलासों के बाद Nvidia की कार्यप्रणाली और कंपनी के प्रबंधन पर भी सवाल उठने लगे। खासतौर पर कंपनी के चीन से जुड़े कारोबार और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर चिंता जताई गई। सवाल उठे कि क्या कंपनी का निगरानी और जवाबदेही से जुड़ा सिस्टम उसके तेजी से बढ़ते कारोबार और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा में बढ़ती अहमियत के अनुरूप था।

इस विवाद के बीच कंपनी के बाजार मूल्य में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को कारोबार बंद होने तक Nvidia की मार्केट वैल्यू से 400 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम कम हो चुकी थी।

राष्ट्रीय सुरक्षा और एक्सपोर्ट कंट्रोल के लिए बनी नई कमेटी

हुआंग के इस्तीफे के बाद Nvidia ने अपने बोर्ड स्तर पर एक नई कमेटी बनाई है। यह कमेटी राष्ट्रीय सुरक्षा और एक्सपोर्ट कंट्रोल से जुड़े मामलों की निगरानी करेगी। कंपनी के लिए यह एक बड़ा गवर्नेंस से जुड़ा कदम माना जा रहा है।

जेनसेन हुआंग का एक चीनी बिजनेसवुमन के साथ अफेयर था, जिसने कथित तौर पर चीन को खुफिया जानकारी और एडवांस्ड चिप्स मुहैया कराए हैं। (Photo Source: Reuters)

दरअसल, Nvidia के चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी तकनीक की बढ़ती अहमियत के कारण कंपनी के फैसलों का असर केवल कारोबार तक सीमित नहीं है। इसका संबंध अमेरिका की तकनीकी बढ़त और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ गया है।

अमेरिका आने को बताया जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा

अपने बयान में जेनसन हुआंग ने अमेरिका से अपने जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वह 53 साल पहले अमेरिका आए थे और अमेरिकी नागरिक बनना उनकी जिंदगी के सबसे बड़े तोहफों और गर्व के पलों में से एक है।

उन्होंने कहा कि Nvidia उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम रहा है। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाना उनके लिए सम्मान और सौभाग्य की बात रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अलावा शायद ही कोई दूसरी जगह ऐसी कंपनी बनाना संभव होता। हुआंग ने अपने देश और Nvidia के प्रति प्यार भी जाहिर किया।

अपने परिवार के लिए संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार से प्यार करते हैं और अपनी बाकी जिंदगी इस लायक बनने में बिताना चाहते हैं कि उनका परिवार उन पर गर्व कर सके।

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