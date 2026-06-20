अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने अमेरिका ईरान के शांति समझौते का बचाव करते हुए मध्यस्थ देश पाकिस्तान को ही निशाना बना डाला है। जेडी वैंस ने पाकिस्तान में प्रेस की आजादी न होने का आरोप लगाया है।

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति में अंतर के कारण दस्तावेज पब्लिश होने को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।

मूल दस्तावेज देखे बिना इस पर बात करने मुश्किल- जेडी वैंस

अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने न्यूयार्क टाइम्स से बात करते हुए कहा, “सबसे पहले हम सच में इसे सार्वजनिक करना चाहते हैं क्योंकि पूरे टेक्स्ट (मूल दस्तावेज) देखे बिना इस पर बात करना बेहद मुश्किल है।”

JD Vance:



In the Pakistani and Qatari systems, they don’t quite have the First Amendment and freedom of the press.



Source: NYT pic.twitter.com/bp1ajruOir — Clash Report (@clashreport) June 20, 2026

पाकिस्तान में मीडिया की आजादी नहीं- अमेरिकी उपराष्ट्रपति

जेडी वैंस ने कहा, “और मुझे लगता है कि यहां तालमेल की एक कमी की एक वह यह भी है कि पाकिस्तान और कतर के सिस्टम में फर्स्ट अमेंडमेंट (संविधान का पहला संशोधन) और प्रेस फ्रीडम (मीडिया की आजादी) जैसी चीजें नहीं है, इसलिए वहां ऐसी कोई उम्मीद नहीं होती कि पूरी बात को जनता के सामने लाया जाए ताकि वे खुद उसे पढ़ सकें, या उस पर सवाल उठा सकें या उसका विश्लेषण कर सकें और उसे समझ सकें।”

समझौता ज्ञापन को लेकर चल रही अटकलें

उनकी यह टिप्पणी अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) की टेक्स्ट को लेकर चल रही अटकलों के बाद आई है, जिसका खुलासा अमेरिकी अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड में होने वाली तय वार्ता से पहले किया था।

दिख रहा असमंजस

समझौते के जारी होने के बाद से ही असमंजस और राजनयिक स्तर पर देरी देखने को मिल रहा है। MoU में डिजिटल साइन होने और उसके लागू होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका-ईरान शांति समझौते के औपचारिक समारोह के लिए स्विट्जरलैंड की अपनी यात्रा को स्थगित कर दी थी।

पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बाद में पुष्टि की कि स्विट्जरलैंड में होने वाले समारोह रद्द कर दिया गया है क्योंकि समझौते पर पहले ही डिजिटल साइन हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की ओर से पहले ही मीडिया पर पोस्ट को एडिट कर दिया गया था जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई। पोस्ट में कतर और पाकिस्तान द्वारा स्विट्जरलैंड में एक आधिकारिक समारोह आयोजित करने का जिक्र था।

इस बीच, स्विट्जरलैंड में होने वाली अमेरिका-ईरान वार्ता के स्थगित होने के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरान की यात्रा पर गए। ईरान ने इस यात्रा को पाकिस्तान की ओर दोनों पक्षों के बीच चल रहे मध्यस्थता के प्रयासों का हिस्सा बताया।