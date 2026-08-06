अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग को पांच महीने से अधिक समय हो रहा है, इस बीच दोनों देशों के बीच कई दौर की बात हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला, उल्टा फिर से जंग शुरू हो गई। इस बार कहा जा रहा कि ओमान के जरिए दोनों देश बातचीत की टेबल पर हैं। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ बातचीत के मुद्दे को उलझा हुआ करार दिया और कहा कि यह जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय लगेगा।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान ने कहा है कि वह ओमान के साथ होर्मुज समझौते का मसौदा तैयार करने के अंतिम चरण में है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनुमान लगाया है कि कुछ ही दिनों में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है।

ईरान के साथ उलझी हुई है बातचीत- जेडी वेंस

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने माना है कि हालिया प्रगति के बावजूद ईरान के साथ बातचीत अभी भी उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने के समझौते की दिशा में आगे बढ़ने के बावजूद, बातचीत में समय लगेगा।

बुधवार को फॉक्स न्यूज की होस्ट लॉरा इंग्राहम से बात करते हुए, जेडी वेंस ने कहा कि वह समझते हैं कि अमेरिकी लोग बातचीत की धीमी गति से निराश क्यों हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “कभी-कभी इसमें एक कदम आगे, दो कदम पीछे, फिर तीन कदम आगे और एक कदम पीछे हटना पड़ता है।”

इसमें कुछ समय लगेगा- अमेरिकी उपराष्ट्रपति

अमेरिका उपराष्ट्रपति ने विवाद को सुलझाने के प्रयासों को उलझा हुआ बताया और कहा, “इसमें कुछ समय लगेगा।” उन्होंने ईरानियों को “बहुत ज्यादा मुश्किल लोग” बताया और कहा कि प्रगति करने से पहले कभी-कभी बातचीत में पीछे हटना पड़ता है।

उन्होंने इस उतार-चढ़ाव वाली प्रगति के लिए ईरान के नेतृत्व में मतभेदों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारी चाहते थे कि यह टकराव खत्म हो जाए, जबकि पागल कट्टरपंथी इसे जारी रखना चाहते थे।

जेडी वेंस ने कहा, “हमारा काम इन हालात से निपटना और अमेरिकी लोगों के लिए सबसे अच्छा नतीजा हासिल करना है।”

मुश्किलों के बावजूद, उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि अमेरिकी प्रशासन आखिरकार ऐसा नतीजा हासिल कर लेगा जो अमेरिका के लिए लाभदायी होगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें गिरती रहेंगी और जोर देकर कहा कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा।

अमेरिका उपराष्ट्रपति ने बातचीत में अपनी भूमिका को लेकर अपनी विदेश नीति की आलोचना को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “अगर वे (कट्टरपंथी लोग) चाहते हैं कि इस युद्ध को सफलतापूर्वक खत्म करने की कोशिश का श्रेय या जिम्मेदारी मुझ पर आए, तो मुझे खुशी है कि वे ऐसा करें।”

होर्मुज को लेकर समझौत अंतिम स्टेज में- ईरान

ईरान ने भी कहा है कि होर्मुज जलमार्ग को लेकर समझौता अंतिम स्टेज में है। यह बात तब सामने आई है जब ईरान ने बुधवार को कहा कि वह होर्मुज जलमार्ग को लेकर ओमान के साथ एक समझौते का मसौदा तैयार करने के आखिरी चरण में है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि इस हफ्ते समझौते की घोषणा हो सकती है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि “अगर कुछ पक्ष इस प्रक्रिया में बाधा नहीं डालते हैं” तो एक संयुक्त बयान जारी किया जाएगा; उनका इशारा जाहिर तौर पर अमेरिका की ओर था।

क्षेत्र के दो अधिकारियों ने एपी को बताया कि ईरान और ओमान के वार्ताकारों ने जलमार्ग को फिर से खोलने के लिए एक समझौते का मसौदा तैयार कर लिया है और वे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई से अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं।

अधिकारियों ने इस संभावित समझौते को जलमार्ग को लेकर चल रहे विवाद का एक अस्थायी समाधान बताया और कहा कि इससे अमेरिका और ईरान के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू होने का रास्ता साफ हो सकता है।

काफी प्रगति हुई है- ट्रंप

मंगलवार को जब उनसे उस खबर के बारे में पूछा गया कि जलमार्ग को लेकर जल्द ही कोई घोषणा हो सकती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “ऐसा हो सकता है, कल या परसों, काफी प्रगति हुई है।”

AP के अनुसार, यह समझौता इस बात पर निर्भर कर सकता है कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ट्रंप प्रशासन पहले ही किसी भी ऐसे समझौते से इनकार कर चुका है जिससे जलमार्ग पर ईरान की पकड़ मजबूत हो। वहीं, ईरान इस जलमार्ग पर कुछ हद तक कंट्रोल रखने पर जोर देता रहा है।

जलमार्ग पर ईरान के कंट्रोल के दावे और जहाजों पर हमलों के कारण समुद्री यातायात लगभग रुक गया है। जलमार्ग के बंद होने से दुनिया भर में ईंधन और बुनियादी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।

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मंगलवार को वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले जा रहा एक सैन्य हेलीकॉप्टर एक यात्री विमान के काफी करीब से गुजरा। इस घटना में ट्रंप बाल-बाल बच गए और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यह घटना मंगलवार दोपहर को उस समय घटी जब ट्रंप लॉस एंजिल्स की अपनी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस से जॉइंट बेस एंड्रयूज जा रहे थे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें