US-Iran War Ceasefire: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म करने की दिशा में प्रगति करने को लेकर बेचैन हैं और उन्होंने अपनी बातचीत करने वाली टीम को निर्देश दिया है कि वे ईरानियों के साथ सद्भावना से बातचीत करें। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को यह बात कही।

हंगरी की अपनी यात्रा के दौरान बुडापेस्ट में एक कार्यक्रम में बोलते हुए वेंस ने कहा कि अगर ईरान ईमानदारी से बातचीत करता है तो एक समझौता संभव है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि जहां ईरानी व्यवस्था के कुछ हिस्से बातचीत को रचनात्मक रूप से ले रहे हैं, वहीं अन्य ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति को एक नाजुक सीजफायर बताया।

डोनाल्ड ट्रंप बेचैन हैं- वेंस

वेंस ने कहा, “अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझसे कहा है और उन्होंने पूरी बातचीत करने वाली टीम, विदेश मंत्री, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से कहा है, कि जाओ और एक समझौते पर पहुंचने के लिए सद्भावना से काम करो। वह बेचैन हैं। वह प्रगति करने के लिए बेचैन हैं। उन्होंने हमसे सद्भावना से बातचीत करने को कहा है और मुझे लगता है कि अगर वे सद्भावना से बातचीत करते हैं, तो हम एक समझौता कर पाएंगे। यह ईरानियों पर निर्भर करता है कि वे कैसे बातचीत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वे सही फैसला लेंगे।”

दो हफ्तों के लिए सीजफायर

अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता से दो हफ्ते से सीजफायर पर सहमति जताई है। इससे छह हफ्ते से चल रहा युद्ध रुक जाएगा। इस युद्ध में कई लोगों की जान गई है। ट्रंप ने मंगलवार देर रात सीजफायर की घोषणा की। हालांकि, सीजफायर की घोषणा से पहले ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट को खोल दें वरना ईरान की पूरी सभ्यता को विनाश का सामना करना पड़ेगा।

भारत ने जारी की एडवाइजरी

तेहरान में भारतीय दूतावास ने बुधवार (8 अप्रैल 2026) को एक नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों से जल्द से जल्द देश छोड़ने को कहा गया है। बेहतर कॉर्डिनेशन और आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अमेरिका-ईरान के बीच 2 हफ्तों के युद्धविराम के ऐलान के बाद भारत की तरफ से अपने नागरिकों के लिए यह एडवाइजरी जारी की गई है। पढ़ें पूरी खबर…