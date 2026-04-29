जापान के एक सुपरटैंकर को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति ईरानी अधिकारियों ने दे दी है। ये टैंकर 20 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा रहा है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर चुका है। टैंकर की पहचान इडेमित्सु मारू के तौर पर हुई है। ये पनामा के झंडे वाला टैंकर है जिसे जापानी रिफाइनर इडेमित्सु कोसान की एक सब्सिडियरी मैनेज करती है। यह जहाज़ एक हफ़्ते से ज़्यादा समय तक अबू धाबी के पास खड़ा रहने के बाद सोमवार देर रात रवाना हुआ।

ईरान से मिली मंजूरी

ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च की शुरुआत में सऊदी अरब के जुएमा टर्मिनल से टैंकर पर कच्चा तेल लादा गया था। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक टैंकर ने ईरान के केशम और लारक आइलैंड के पास थोड़ी देर के लिए रास्ता बदला, फिर लारक से आगे पूर्व की ओर बढ़ गया। इस रास्ते के लिए ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी।

होर्मुज से गुजरा पहला जहाज

माना जा रहा है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब जापान से जुड़ा कोई तेल टैंकर इस जलमार्ग से गुज़रा है। जापान आमतौर पर अपने तेल का लगभग 95 प्रतिशत इम्पोर्ट पश्चिम एशिया से करता है, जिसमें से ज़्यादातर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। लेकिन युद्ध के बाद से ट्रैफ़िक तेज़ी से कम हो गया है क्योंकि ईरान ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और सभी जहाज़ों को मंज़ूरी लेनी जरूरी कर दी है।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी

अमेरिकी-इजरायली हमले की शुरुआत से ही ईरान ने तेल और गैस शिपमेंट के लिए ज़रूरी समुद्री मार्ग होर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। इससे कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि तय रास्तों से आने-जाने को रेगुलेट किया जाएगा और इसके लिए ईरान से इजाजत लेनी होगी। युद्ध शुरू होने के एक महीने बाद 13 अप्रैल को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी पोर्ट्स में आने-जाने वाले सभी समुद्री ट्रैफ़िक पर रोक लगाना शुरू कर दिया।

ईरान ने अमेरिका के कदम को बताया गैरकानूनी

ईरान का कहना है कि यह रोक एक गैर-कानूनी काम है जो पाइरेसी के बराबर है। इस टकराव को सुलझाने की कूटनीतिक कोशिशें रुक गई हैं। पाकिस्तान अभी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है।

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ईरान की इस्लामिक रिवल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी जारी की है। ईरानी सेना ने धमकी देते हुए कहा कि अगर तनाव और भी बढ़ता तो उसकी सेना नए तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। पढ़ें पूरी खबर