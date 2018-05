इंडोनेशिया दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, पतंगों पर भगवान राम और हनुमान के चित्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को तीन देशों की पांच दिवसीय यात्रा के लिए इंडोनेशिया रवाना हो गए। जकार्ता में पीएम मोदी के स्वागत के लिए पतंगों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी को रामायण और महाभारत की थीम पर तैयार किया गया है। इसमें लगी पतंगों पर भगवान राम और हनुमान की तस्वीरें हैं, वहीं कुछ पतंगों पर महाभारत के चरित्रों की भी तस्वीरें बनी हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण थीम पर बनी पतंगों को इंडोनेशिया के आयोजकों द्वारा बनाया गया है तो महाभारत की थीम की जिम्मेदारी भारतीयों पर थी। यह प्रदर्शनी जकार्ता में राष्ट्रीय स्मारक पर लगी हुई है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको वीडोडो साथ मिलकर करेंगे।

मोदी इस यात्रा के दौरान मलेशिया और सिंगापुर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय(पीएमओ) ने ट्वीट कर कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जकार्ता के लिए रवाना हो गए। वह अगले कुछ दिनों में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का दौरा करेंगे।” पीएमओ के अनुसार, “इस दौरान, वह वैश्विक नेताओं से वार्ता, शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारियों व छात्रों से संवाद समेत विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।”

#Indonesia: Visuals from kite exhibition at #Jakarta's National Monument, which will be inaugurated by PM Modi & Indonesian President Joko Widodo tomorrow. The exhibition also houses kites on themes of Mahabharata & Ramayana. pic.twitter.com/kRJfjrvyE7

— ANI (@ANI) May 29, 2018