इटली में अब स्कूलों में बुर्का और नकाब पर रोक लगने वाली है। साथ ही क्लासरूम में विदेशी छात्रों की संख्या भी सीमित कर दी जाएगी। इसे लेकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्लान बना रही हैं।

मेलोनी ने कहा कि वह जल्द ही अपनी एक प्रस्ताव पेश करेंगी, जिसमें क्लासरूम में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित की जाएगी और स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाई जाएगी।

नेशनल फेस्टिवल में किया ऐलान

न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मेलोनी ने रविवार को यह ऐलान रोम में ‘जियोवेंतू नाज़ियोनाले’ (Gioventù Nazionale) नेशनल फेस्टिवल में किया। लोगों ने यहां उनका स्वागत जोरदार तालियों से किया।

विदेश छात्रों के पैरेंट्स को सीखनी होगी इटैलियन भाषा

इटली की प्रधानमंत्री ने अपनी राष्ट्रवादी-रूढ़िवादी पार्टी ‘ब्रदर्स ऑफ इटली’ के युवा विंग से कहा कि इस प्लान के तहत, उन विदेशी छात्रों के माता-पिता के लिए भी इटैलियन भाषा की क्लास लेना जरूरी होगा, जिन्हें स्कूल सिस्टम में घुलने-मिलने में गंभीर परेशानी हो रही है।

उन्होंने कहा, “हमारे लिए, जो कोई भी इटली आता है और यहाँ अपना भविष्य बनाना चाहता है, उसे हमारी भाषा सीखनी होगी, हमारी संस्कृति को समझना होगा और हमारे नियमों का सम्मान करना होगा। उनका स्वागत करने का यही एकमात्र तरीका है।”

हिजाब का नहीं किया जिक्र

मेलोनी ने खास तौर पर बुर्के और नकाब पर पाबंदी लगाने की बात कही। हालांकि मेलोनी ने हिजाब का जिक्र नहीं किया। अगर सरकार से मेलोनी के इस प्लान को मंजूरी मिल जाती है तो, इसे कानून बनाने के लिए 60 दिनों के भीतर संसद की मंजूरी की जरूरत होगी।

दक्षिणपंथी विचारधारी की नेता हैं मेलोनी

जानकारी दे दें कि जॉर्जिया मेलोनी दक्षिणपंथी विचारधारा की नेता हैं, वे हमेशा से ही माइग्रेशन के मामले में सख्त रुख अपनाती रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उनमें राजनीतिक बदलाव आया है; वे एक राष्ट्रवादी नेता की छवि से हटकर अब यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच अहम नेता के तौर पर बनकर उभरीं हैं।

कहा जा रहा कि मेलोनी अगले साल होने वाले संसदीय चुनाव से पहले अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहती हैं और इसके लिए वे कई पॉलिसी ला रही हैं। इनमें छोटी और मध्यम आकार की कारों और स्कूटरों पर लगने वाले उस प्रॉपर्टी टैक्स से छूट भी शामिल है, जिससे लोग खफा रहते हैं।

इस बीच सितंबर की शुरुआत में ही, मेलोनी की कंजर्वेटिव सरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इटली में बिना किसी रुकावट के सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार बन गई।

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