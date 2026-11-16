Bharat Summit: इटली की सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर यूरोपीय सोशलिस्ट नेता जियाकोमो फिलिबेक की ‘वोट चोर’ वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपने राजनीतिक संस्थान और न्यायपालिका हैं, जो देश के आंतरिक विवादों का समाधान करने में सक्षम हैं।

बर्गामिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट कर लिखा, “यूरोपीय सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक पार्टी के एक इतालवी प्रतिनिधि, कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक बैठक में भाग लेते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा पर हमला करते हैं, जिसमें कहा गया है: “वोट चोर, गद्दी छोड़।”

बर्गामिनी ने कहा, “यह भारतीय विपक्ष की उस आलोचना से उपजा है जिसमें वोटर रोल में लंबे समय से हो रहे बदलाव को लेकर सत्ताधारी बहुमत की आलोचना की गई थी। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसका मकसद डुप्लीकेट एंट्री, मरे हुए लोगों और दूसरी जगह बसे लोगों के नाम हटाना है।”

लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी- बर्गामिनी

बर्गामिनी ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने या आरोप लगाने की आजादी है, बशर्ते वे उन्हें साबित कर सकें।” बर्गमिनी ने कहा कि इटली और भारत के बीच एक विशेष रणनीतिक साझेदारी है, जिसके तहत कई क्षेत्रों में सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की आंतरिक राजनीतिक चर्चाओं में दखल देने से बचना चाहिए।

बर्गामिनी ने भारत के लोकतांत्रिक तंत्र पर यूरोपीय प्रतिनिधियों की टिप्पणियों के औचित्य पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “इसके अलावा, एक यूरोपीय होने के नाते, हमें ऐसे देश को लोकतंत्र लेक्चर देना अनुचित लगता है, जहां 970 मिलियन नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। भारत के पास अपनी राजनीतिक संस्थाएं और न्यायपालिका है, किसी भी तरह के विवाद या मतभेद को लोकतंत्र के स्थापित नियमों के अनुसार ही सुलझाया जाना चाहिए।”

इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक ने क्या टिप्पणी की थी?

बता दें कि इटली के नेता और यूरोपीय सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक तेलंगाना में आयोजित किए गए भारत समिट में शामिल हुए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की और ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए। इस दौरान मंच पर राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद थे। उन्होंने समिट के दौरान समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, “भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इसकी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होना है।”

बीजेपी ने की आलोचना

भारतीय जनता पार्टी ने इन टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “कांग्रेस पार्टी लगातार तीन बार चुनाव हारने की अपनी हताशा को अलग-अलग तरीकों से निकाल रही है। अभी पिछले दो दिनों में ही, कांग्रेस पार्टी ने हैदराबाद में ‘भारत समिट 2026’ का आयोजन किया। उन्होंने देश-विदेश से वामपंथी विचारधारा के समर्थकों को भारत बुलाया, और कांग्रेस के ‘युवराज’ भी वहां गए। इसका नाम तो ‘भारत समिट’ रखा गया, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत-विरोधी विचार रखकर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने का काम किया।”

वहीं, किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में बगैर किसी का नाम लिए कहा, “क्या आपने कभी किसी को तब हंसते हुए देखा है, जब कोई विदेशी भारत का अपमान करता है? मैं उन भारतीयों की बात नहीं कर रहा जो विदेश जाकर भारत का अपमान करते हैं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…