World News: इटली के बर्गमो प्रांत के कोवो में भारतीय मूल के दो सिखों की रात के समय में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हमला तब हुआ जब वे लोग वैशाख के त्योहार पर गुरुद्वारे में मत्था टेकने गए थे और गुरुद्वारे से वापस निकल रहे थे। इस दौरान हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी।

इटली के स्थानीय अखबार ला सिसिलिया अखबार के अनुसार यह हमला शुक्रवार को आधी रात से कुछ मिनट पहले शहर के औद्योगिक क्षेत्र में गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी के सामने वाले चौक में हुआ। मृतकों की पहचान कोवो निवासी 48 वर्षीय रागिंदर सिंह और एग्नाडेलो निवासी 48 वर्षीय गुरमीत सिंह के रूप में हुई है।

कार में बैठकर फरार हो गया हमलावर

अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, हमलावर कथित तौर पर उन लोगों के पास पहुंचा, गोली चलाई और फिर कार में बैठकर फरार हो गया। यह हमला शुक्रवार को आधी रात से कुछ मिनट पहले शहर के औद्योगिक क्षेत्र में गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी के सामने वाले चौक में हुआ।

अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच के अनुसार घटनास्थल से लगभग दस खाली कारतूस बरामद किए गए हैं और अधिकारी सुनियोजित हत्या की परिकल्पना की जांच कर रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पत्रकारों को बताया कि गोली चलाने वाला एक भारतीय था जो अक्सर गुरुद्वारे में आता-जाता था।

स्थानीय लोगों ने किया था आयोजन

बता दें कि स्थानीय संस्थानों ने मिलकर इलाके में वैशाखी का एक आधिकारिक उत्सव आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। चश्मदीदों का कहना है कि हमला करने वालों में एक भारतीय हमलावर है।

शख्स को पहले भी कई बार गुरुद्वारे में देखा जाता है। चश्मदीद ने बताया कि हमलावर द्वारा की गई फायरिंग में एक तीसरा व्यक्ति भी बाल-बाल गोलियां उसे छूते हुए निकल गईं है।

दो भारतीय झंडे लगे जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फायरिंग का सामना करना पड़ा। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ, दोनों ही जहाजों को भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। एक डिस्ट्रेस मैसेज भी सामने आया है जिसने गोलीबारी की घटना की असल वजह बता दी है। पढ़िए पूरी खबर…