लेबनान- गाजा पट्टी पर इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमास के कई मोर्चे तबाह, अल-अक्सा मस्जिद विवाद पर बेंजामिन नेतन्याहू का सख्त कदम

इजरायल की ओर से बताया गया कि उसके फाइटर जेट्स ने सुरंगों और आतंकी संगठन हमास के हथियारों की फैक्ट्री को निशाना बनाया था। इससे पहले इजरायल पर गाजा पट्टी से 25 और लेबनान से 34 रॉकेट दागे गए थे।

अल-अक्सा मस्जिद विवाद बढ़ने पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त कदम उठाए। ( Photo- Indian Express)

इजरायल ने लेबनान और गाजा पट्टी पर गुरुवार को एयर स्ट्राइक कर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायल ने यह कदम बीते दिनों अपने इलाके में गाजा से 25 और लेबनान से 34 रॉकेट दागे जाने के बाद उठाया है। इजरायली रक्षा बलों ने इसे साल 2006 के बाद का सबसे बड़ा रॉकेट हमला करार दिया था। एयर स्ट्राइक के बाद इजरायल और फिलिस्तीन फिर आमने-सामने आ गए हैं। हमास के रॉकेट हमले को इजरायल का जवाब रॉयटर्स के मुताबिक अल-अक्सा मस्जिद पर हाल ही में इजरायली पुलिस की कार्रवाई के बाद गाजा पट्टी पर कब्जा जमाए आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर रॉकेट से हमले किए थे। इजरायल पर लेबनान की ओर से भी रॉकेट दागे गए थे। इजरायल के रक्षा बलों ने कहा था कि हमास के रॉकेट हमले में ज्यादातर को नाकाम कर दिया गया था। वहीं, रॉकेट हमलों में इजरायल के सिर्फ दो लोग मामूली रूप से जख्मी हुए थे। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी थी आखिरी वार्निंग गाजा पट्टी और लेबनान की ओर से हमास के रॉकेट हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक में साफ कहा था कि दुश्मनों को इजरायल करारा जवाब देगा। दुश्मनों को हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में एयरस्ट्राइक कर हमास के कई मोर्चे को तबाह कर दिया। पहले निशाने के बारे में खुलासा नहीं किया गया था। इजरायल ने बाद में बताया कि फाइटर जेट्स ने सुरंगों और हमास के आर्म्स फैक्ट्री समेत कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। https://www.jansatta.com/blank.html

