इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मछार ने जिस तरह हमले का सामना किया और कॉकपिट का दरवाजा खोला, उससे विमान में सवार यात्रियों और क्रू को हमलावर को काबू करने का मौका मिला। नेतन्याहू ने उन्हें सच्चा हीरो बताते हुए जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की।

यह घटना 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान FZ1073 में हुई। विमान बोइंग 737 मैक्स-8 था और उसमें कुल 174 लोग सवार थे। इनमें बड़ी संख्या में इजरायली नागरिक थे। उड़ान के दौरान भारतीय कैप्टन स्मित मछार पर उनके को-पायलट ने कथित तौर पर चाकू से हमला कर दिया। को-पायलट ओमान का नागरिक बताया गया है।

हमले के बाद विमान अचानक तेजी से नीचे जाने लगा। फ्लाइट ट्रैकिंग के अनुसार विमान कुछ ही समय में करीब 34 हजार फीट से 17 हजार फीट तक नीचे आ गया। इस दौरान विमान के नियंत्रण और सुरक्षा को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो गई।

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मछार ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद विमान में मौजूद कुछ यात्रियों ने कॉकपिट में पहुंचकर हमलावर को काबू किया। विमान में मौजूद दो अन्य पायलट भी कॉकपिट में पहुंचे और उन्होंने विमान का नियंत्रण संभाला। इसके बाद विमान को सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया।

घटना के बाद कैप्टन मछार को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्टों के मुताबिक उनके शरीर पर चाकू के कई घाव हैं और उनकी हालत स्थिर बताई गई है। मामले की जांच जारी है और हमले के पीछे को-पायलट की मंशा अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। फ्लाईदुबई ने जांच के दौरान तेल अवीव की उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं।

क्या हुआ था: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में को-पायलट ने कथित तौर पर भारतीय कैप्टन स्मित मछार पर चाकू से हमला किया और विमान को खतरे में डाल दिया। घायल होने के बावजूद मछार ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। यात्रियों ने अंदर पहुंचकर हमलावर को काबू किया और दो अन्य पायलटों ने विमान संभालकर उसे सऊदी अरब में सुरक्षित उतारा। नेतन्याहू के अनुसार, इस कार्रवाई से विमान में सवार 174 लोगों की जान बची।