इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि FlyDubai की फ्लाइट FZ1073 में कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला करने वाले को-पायलट को कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा की ट्रेनिंग दी गई थी। Fox News से बात करते हुए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि को-पायलट से पूछताछ की जा रही है। इजरायल के अफसर भी पूछताछ करने वाली टीम में शामिल हैं।

नेतन्याहू ने कहा, “कैप्टन पर हमला करने वाले को-पायलट से पूछताछ की जा रही है। हमें अब तक जो पता चला है, वह यह है कि उसे कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा की ट्रेनिंग दी गई थी।”

FlyDubai की यह फ्लाइट दुबई से तेल अवीव जा रही थी और इसकी सऊदी अरब के तबुक में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी।

विमान में 174 लोग थे सवार

कैप्टन स्मित मच्छार पर को-पायलट द्वारा हमला किए जाने के बाद विमान अचानक तेजी से नीचे आने लगा था। कैप्टन मच्छार ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया था। इसके बाद यात्रियों और क्रू ने हमलावर को काबू कर लिया था। विमान में कुल 174 लोग सवार थे।

इससे पहले नेतन्याह ने कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की तारीफ की थी। नेतन्याहू के अलावा कैप्टन मच्छार की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई नेताओं ने तारीफ की है। कैप्टन मच्छार को बेहतर इलाज के लिए एयर लिफ्ट कर दुबई ले जाया गया है।

नेतन्याहू ने आगे बताया कि शुरुआती जांच से ऐसा लगता है कि को-पायलट आत्मघाती हमलावर था और उसने प्लेन को क्रैश करने की कोशिश की थी।

ईयरफोन के तारों से बांधे हाथ

नेतन्याहू ने ‘फॉक्स एंड फ्रेंड्स’ को बताया, “उसके (हमलावर के) हाथ बांधने के लिए ईयरफोन के तारों का इस्तेमाल करना पड़ा और फिर प्लास्टिक कफ का इस्तेमाल किया गया। वह जमीन पर गिरा हुआ था और क्रू से कह रहा था ‘मुझे मार डालो, मुझे मार डालो’। इसलिए, यह साफ है कि वह आत्मघाती हमलावर था और प्लेन को क्रैश कराने वाला था।”

घटना के बारे में नेतन्याहू ने CBS न्यूज के साथ एक अलग इंटरव्यू में कहा, “फ्लाइट दुबई से इजरायल जा रही थी, जब वे इजरायल के पास पहुंचे, तो एक को-पायलट ने दूसरे पायलट (भारतीय पायलट) पर चाकू या कुल्हाड़ी से हमला किया। जिस पायलट पर हमला हुआ, वह बुरी तरह घायल होने के बावजूद कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहा लेकिन प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा था।”

सऊदी अरब के अफसर भी ओमानी को-पायलट के बारे में जांच कर रहे हैं। ‘द टाइम्स ऑफ इजरायल’ ने एक इजरायली अफसर के हवाले से बताया कि आगे की जांच के लिए इस को-पायलट को यूएई को सौंप दिया जाएगा।

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फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 में बड़ा हादसा होते-होते बच गया। कॉकपिट में भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार और उनके को-पायलट के बीच झड़प हो गई। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।