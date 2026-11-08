इजरायल में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने विपक्षी नेता गदी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का मौका दिया है।

अब आइजनकोट को गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत शुरू करनी होगी। उनके पास सरकार बनाने के लिए छह हफ्ते का वक्त है। जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन और मिल सकते हैं। आइजनकोट मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं।

27 अक्टूबर को हुए चुनावों में न तो नेतन्याहू के गुट को और ना ही आइजनकोट को संसद में स्पष्ट बहुमत मिला। अरब-नेतृत्व वाली पार्टियां चुनाव में ‘किंगमेकर’ बनी हैं। इन पार्टियों ने चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है और ये नेतन्याहू तथा उनके सहयोगियों के निशाने पर रही हैं।

क्या है सरकार बनाने का गणित?

67 सांसदों ने राष्ट्रपति से आइजनकोट के नाम की सिफारिश की है जबकि 46 ने नेतन्याहू का समर्थन किया। ‘यूनाइटेड तोराह जुडाइज़्म’ (यूटीजे) के सात सदस्यों ने किसी का समर्थन नहीं किया।

सरकार बनाने के लिए चाहिए 61 सीटें

नेसेट (इजरायली संसद) में 120 सीटें हैं इसलिए सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है। नेतन्याहू विरोधी आइजनकोट गुट के पास 48 सीटें हैं।

Yashar पार्टी के पास 21, Together के पास 12, The Democrats के पास 8 और Yisrael Beiteinu के पास 7 सीटें हैं। दो अरब पार्टियों- Joint List और Ra’am के पास 19 सीटें हैं। इस तरह कुल 67 सीटें हो जाती हैं।

बहुमत तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता अरब पार्टियों से होकर गुजरता है। Joint List और Ra’am के पास जो 19 सीटें हैं, वह आइजनकोट के गुट को 61 के जादुई आंकड़े के पार पहुंचाने के लिए काफी हैं। लेकिन यहां पेच अवीग्दोर लिबरमैन का है। उनकी दक्षिणपंथी पार्टी Yisrael Beiteinu अरब पार्टियों के साथ गठबंधन करने से लंबे वक्त से इनकार करती रही है।

ऐसे में अरब पार्टियां कैबिनेट से बाहर रहकर सरकार को समर्थन दे सकती हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अरब पार्टियों के सहारे चलने वाली सरकार को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि इजरायल में नई सरकार बनने का रास्ता कैसे साफ होगा?

एक और रास्ता यह हो सकता है कि अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टियों को सरकार में शामिल कर लिया जाए। सात सीटों वाली यूटीजे ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। अगर 48 सीटों वाले गुट में UTJ की सात और Shas की छह सीटें जोड़ दी जाएं, तो कुल 61 सीटें हो जाती हैं लेकिन Shas ने ऐसी खबरों को खारिज कर दिया है कि वे इस गठबंधन में शामिल हो सकती है।

चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं आइजनकोट

आइजनकोट के पास सुरक्षा मामलों का अनुभव है जो उनके ज्यादातर प्रतिद्वंद्वियों के पास नहीं है। वे इजराइली डिफेंस फोर्स के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ हैं और 2022 में राजनीति में आए। वे कुछ समय के लिए नेतन्याहू की युद्धकालीन कैबिनेट का हिस्सा रहे लेकिन बाद में विपक्ष में लौट आए।

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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से कुछ दिन पहले ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की योजना बनाई थी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।