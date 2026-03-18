ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की हत्या उसके लिए एक बड़ा झटका है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनई के बाद से लारीजानी इजरायली सेना के निशाने पर थे। ये हत्या ईरान के पॉवर स्ट्रक्चर के लिए चिंता करने वाली बात है। लारीजानी को स्थानीय मीडिया ने ईरान के प्रमुख और समझदार अधिकारियों में से एक बताया है। ईरान की सुरक्षा नीति का निर्माता माने जाने वाले लारीजानी की हत्या खामेनेई की मौत के बाद सबसे बड़ी घटना है।

लारीजानी को दिया गया शहीद का दर्जा

अयातुल्लाह अली खामेनई की हत्या के बाद उनके बेटे मोजतबा ने सर्वोच्च नेता का पद संभाला है। विश्लेषकों के अनुसार लारीजानी ईरान की आंतरिक सुरक्षा और रक्षा रणनीति की देखरेख करते थे। ईरान ने उनकी हत्या की पुष्टि की है और उन्हें शहीद का दर्जा देते हुए ईरानी शासन की रक्षा में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित किया है। एक और वरिष्ठ ईरानी नेता और बासिज अर्धसैनिक बल के प्रमुख सुलेमानी भी 16-17 मार्च की दरमियानी रात को तेहरान में इजरायली हमलों में मारे गए थे।

लारीजानी थे दूसरा सबसे बड़ा निशाना

‘द जेरूसलम पोस्ट’ के अनुसार अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद सुरक्षा प्रमुख लारीजानी इजरायली सेनाओं के लिए नंबर एक निशाना थे। लेकिन उनका पीछा करना आसान नहीं था, क्योंकि खामेनेई की मौत के बाद ही उनकी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई थी। लारीजानी जानते थे कि पहचान में आने से कैसे बचना है।

लगातार ठिकाने बदल रहे थे लारिजानी

रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा प्रमुख लारीजानी पिछले दो हफ्तों से लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे और नए-नए गुप्त ठिकानों पर जा रहे थे। इसका मतलब यह था कि जब तक इजरायली खुफिया एजेंसियां लारीजानी के ठिकाने का पता लगा पातीं, तब तक वह वहां से किसी दूसरी जगह जा चुके होते।

आखिरकार मंगलवार को लारीजानी का पता तब चला, जब वह अपनी बेटी से मिलने गए थे। ईरान की समाचार एजेंसी ‘फ़ार्स’ की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान के बाहरी इलाके में स्थित परदिस में उनकी बेटी के घर पर किए गए एक हमले में उन्हें मार गिराया गया। इस हमले में लारीजानी के बेटे, एक डिप्टी और कई बॉडीगार्ड भी मारे गए।

क्या ईरानियों ने ही लारीजानी के बारे में जानकारी दी थी?

रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसियों को लारीजानी के ठिकाने के बारे में जानकारी तेहरान के ही निवासियों से मिली थी। ईरान इंटरनेशनल ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि यह हत्या निवासियों से मिली खुफिया जानकारी की वजह से संभव हो पाई। लोगों से जानकारी जुटाने का यह विचार लारीजानी के हाल के सार्वजनिक कार्यक्रमों से सामने आया, जबकि उन पर हमले का खतरा था। अधिकारी ने लारीजानी के घमंडी रवैये की आलोचना की और उनके कुद्स दिवस की रैलियों में शामिल होने का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि रैलियों और मीडिया में इस तरह से सामने आने से वह लोगों की नज़र में आ गए और उनकी पहचान हो गई।

ईरान ने खाई बदला लेने की कसम

ईरान ने लारीजानी की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। उसके सेना प्रमुख अमीर हातेमी ने कहा कि इस हाई-प्रोफाइल हत्या पर तेहरान की प्रतिक्रिया निर्णायक होगी।

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ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत की पुष्टि हो गई है। अली लारिजानी के साथ उनके बेटे, परिषद के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और उनके अंगरक्षक भी मारे गए हैं। पढ़ें पूरी खबर