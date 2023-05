इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी पर किया हवाई हमला, 10 लोगों के मारे जाने की खबर

फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन ने बताया कि उसके तीन नेता हवाई हमलों में मारे गए हैं।

इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी पर बम बरसाएं हैं। (Reuters Photo)

इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी (Gaza Strip) पर बम बरसाएं हैं। इस हवाई हमले में 10 लोग मारें गए हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने घोषणा की कि गाजा पट्टी में 10 लोग मारे गए और इजरायल के हवाई हमलों में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। israel, bomb blast, gaza strip, aj jazera, Paletinian Islamic Jihad movement, इजरायल, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आवासीय अपार्टमेंट को निशाना बनाकर विस्फोट मंगलवार (23:00 GMT Monday) को स्थानीय समयानुसार देर रात करीब 2 बजे हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, “यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि मारे गए लोगों के नाम या कितने लोग घायल हुए हैं। हमारे पास केवल इस बात की पुष्टि है कि गाजा पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में हवाई हमलों में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन ने मंगलवार को घोषणा की कि उसके तीन नेता हवाई हमलों में मारे गए हैं। मृतकों की पहचान जिहाद अल-घन्नम, खलील अल-बहतिनी, तारिक इज्ज अल-दीन के रूप में हुई है। Also Read US Presidential Election 2024: कौन हैं भारतीय मूल के अजय भुतोरिया? अमेरिका के चुनाव से पहले क्यों चर्चा में है इनका नाम फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन ने एक बयान में कहा कि तीनों को उनकी पत्नियों और कुछ बच्चों के साथ मार दिया गया। हालांकि उनकी पत्नियों, या कितने बच्चे मारे गए और उनकी उम्र के बारे में विवरण नहीं दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि गाजा शहर में एक अपार्टमेंट इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल और दक्षिणी शहर राफा में एक घर में विस्फोट हुआ। फिलिस्तीनी गुटों ने इजरायली बमबारी के जवाब में अधिक रॉकेट लॉन्च किए, जिसने गाजा में अल-सफीना, अल-बेदार और अल-ज़ायतून पड़ोस के पास सहित कई क्षेत्रों को क्षतिग्रस्त कर दिया। एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी ने बताया कि मंगलवार को हवाई हमलों के जवाब में फिलिस्तीनी रॉकेट लॉन्च किए जाने की आशंका में इजरायल की सेना ने गाजा के 40 किमी (25 मील) के भीतर इजरायली निवासियों को सेफ हाउस में रहने की सलाह दी है। बता दें कि पिछले हफ्ते भूख हड़ताल पर बैठे एक फिलिस्तीनी कैदी की इसराइली हिरासत में मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी। गाजा से इजरायल की ओर तीन रॉकेट दागे गए थे। वहीं इसके बाद इजराइल सेना ने जवाबी हमले किये।

