इजरायल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल 27 अक्टूबर को इजरायल के संसदीय चुनाव के दौरान अरब पार्टियों के तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी। मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही गिरफ्तारी की गई थी और इसके तार पीएमओ से जुड़े बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब इजरायली पुलिस ने मामले की आंतरिक जांच के आदेश दे दिए हैं।

इजरायली पुलिस प्रमुख डैनियल लेवी ने सोमवार को घोषणा की कि उन्होंने 27 अक्टूबर को हुए नेसेट चुनाव के दौरान पुलिस के आचरण की आंतरिक जांच का आदेश दिया है। यह आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय की कथित संलिप्तता के बारे में नई रिपोर्ट्स के बाद दिया गया है। आरोप है कि मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले तीन अरब कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई थी। डिप्टी पुलिस चीफ यायर हेजरोनी इस जांच की निगरानी करेंगे और एक हफ्ते के भीतर डैनियल लेवी को इसकी रिपोर्ट देंगे। जांच में सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी।

तीन पुरुषों को बिना वारंट किया गया था गिरफ्तार

चैनल 12 के रविवार की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने जांच का आदेश दिया। आदेश में बताया गया है कि 27 अक्टूबर को चुनाव के दिन राआम पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रारंभिक शिकायत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ, इडो नॉर्डन द्वारा मतदान से एक दिन पहले पुलिस को दी गई थी। इस शिकायत के चलते मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही अरब पार्टी राआम के लिए कथित तौर पर वोट खरीदने की योजना में शामिल तीन दक्षिणी बेदुइन पुरुषों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया था।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि अधिकारियों ने कैश से भरे लिफाफे बरामद किए हैं। नेतन्याहू ने तुरंत इस बात को भुनाते हुए दावा किया कि अरब पार्टियां वोट चुरा रही हैं। इसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों से मतदान करने का आग्रह किया था।

अरब पार्टियों ने जीतीं हैं 19 सीटें

अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने 120 सीटों वाली संसद में रिकॉर्ड 19 सीटें जीतीं हैं। हालांकि नेतन्याहू ने बार-बार आरोप लगाया है कि चुनाव में धांधली हुई थी और इसके परिणाम को अवैध ठहराने का प्रयास किया है। लिकुड के एक सूत्र ने सोमवार को कहा कि पार्टी बुधवार को औपचारिक रूप से अदालत में परिणामों के खिलाफ अपील करेगी, जो चुनाव परिणाम के खिलाफ इस तरह की याचिका दायर करने का अंतिम दिन है।

चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार अटॉर्नी जनरल गाली बहारव मियारा के नेतृत्व में अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कथित वोट खरीद योजना के बारे में जानकारी जानबूझकर गिरफ्तारियां कराने और नेतन्याहू के इस दावे को मजबूत करने के लिए फैलाई गई थी कि अरब पार्टियों ने वोट चुराए थे।

PMO से जुड़े हैं तार

रिपोर्ट में कहा गया है कि नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ ने पुलिस को एक ऐसे सूत्र के बारे में बताया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह उनकी शिकायत को पुष्ट करने वाली और जानकारी दे सकता है। चैनल 12 ने खुलासा किया कि यह सूत्र हाल ही तक प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत था। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने वास्तव में सूत्र से संपर्क किया और कुछ घंटों बाद की गई गिरफ्तारियां पूरी तरह से नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ और उनके कार्यालय के पूर्व कर्मचारी से मिली जानकारी पर आधारित थीं।

वहीं कैन ब्रॉडकास्टर की एक रिपोर्ट के अनुसार यह खुफिया सूत्र डैनियल ग्रीनबर्ग थे, जो पूर्व पीएमओ महानिदेशक और नेतन्याहू के लंबे समय के सहयोगी योसी शेली के सलाहकार थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और न्याय मंत्रालय कथित रिश्वतखोरी योजना के बारे में दी गई खुफिया जानकारी की जांच कर रहे हैं, जिसके कारण अरब कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई।

यह भी पढ़ें: ‘अब एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का समय…’, राष्ट्रपति ने नेतन्याहू के विरोधी आइजनकोट को दिया सरकार बनाने का न्योता

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए चुना है। गादी आइजनकोट के पास अब नई सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए 28 दिन होंगे। जिसमें 14 दिन का संभावित विस्तार भी शामिल है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…