इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अचानक से शनिवार को तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अचानक से शनिवार को तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि पीएम के शरीर में पानी की कमी हो गई थी और उसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। नेतन्याहू को इस समय शीबा मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी मिली है कि पीएम नेतन्याहू ने खुद अपने अस्वस्थ होने की बात कुछ अधिकारियों को बताई थी। उसके बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनका सबसे पहले मेडिकल चेक अप किया जिसमें पता चला कि उनके शरीर में पानी की कमी है। यहां ये समझना जरूरी है कि इजरायल में इस समय भीषण लू चल रही है, ऐसे में उस वजह से भी पीएम की तबीयत बिगड़ी हो सकती है। एपी की एक रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि नेतन्याहू अपने घर पर बेहोश हो गए थे, तभी उनके अधिकारी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागे थे। अभी के लिए उनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। Also Read इजराइल में राजनीतिक संकट, न्यायिक प्रणाली में बदलाव के मुद्दे पर पीएम और राष्ट्रपति आमने-सामने, वैसे इससे पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू की तबीयत बिगड़ी है। पिछले साल अक्टूबर में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। उस समय भी उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था और उनके सारे चेक अप हुए थे। इस समय नेतन्याहू की उम्र 73 साल है, ऐसे में कुछ दूसरी बीमारियों से भी वे ग्रसित चल रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल ही चुनाव जीत नेतन्याहू फिर पीएम बने थे। इजराइल में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले 73 वर्षीय नेतन्याहू ने अपने नेतृत्व वाली छठी सरकार का गठन किया था जिसमें कई धुर दक्षिणपंथी घटक दल शामिल हैं। नेतन्याहू को इजराइली संसद ‘नेसेट’ के 120 सदस्यों में से 63 का समर्थन प्राप्त है जो सभी दक्षिणपंथी हैं।

