ईरान और अमेरिका की वार्ता विफल होने के कुछ ही घंटों बाद इजरायल की डिफेंस फोर्सेस (आईडीएफ) ने बड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। साथ ही खुफिया जानकारी के आधार पर एक अलग ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया है।

आईडीएफ ने जानकारी दी है कि उन्होंने लेबनान और वेस्ट बैंक के तुलकरेम में दो अलग-अलग ऑपरेशनों में आतंकी हमलों की साजिश को नाकाम किया है। इस हमले में पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आगे जानकारी दी कि इजरायल की ओर हमला करने जा रहे रॉकेट लॉन्चर और बम बनाने वाली एक हाईटेक लैब को भी तबाह कर दिया गया है।

रॉकेट लॉन्चर तबाह

आईडीएफ ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिणी लेबनान के ज्वेया में एक रॉकेट लॉन्चर इजरायल पर हमला करने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन इससे पहले वह हमला कर पाते इजरायल की सेना ने इसका पता लगा लिया और इसे तबाह कर दिया। आईडीएफ ने कहा कि अगर समय पर कार्रवाई न की गई होती तो यह इजरायली नागरिकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई है।

⭕️DISMANTLED: A rocket launcher positioned and ready to launch toward Israel in the area of Jouaiyya in southern Lebanon. The launcher was struck before the launch could be carried out. pic.twitter.com/U0QKCQXTqC — Israel Defense Forces (@IDF) April 12, 2026

दूसरी ओर, वेस्ट बैंक के तुलकरेम इलाके में खुफिया जानकारी मिलने के बाद आईडीएफ ने एक बड़ी जमीनी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। यहां एक विस्फोटक बनाने वाली लैब का पता लगाया गया। कार्रवाई के दौरान आईडीएफ के सैनिकों को आईईडी, जिसमें 200 पाइप बम शामिल थे, 50 किलो देसी विस्फोट साम्रगी समेत कई चीजें बरामद हुईं।

⭕️DISMANTLED: An explosives manufacturing lab in Tulkarem, following an intelligence indication.



During the activity, IDF soldiers located:

• IEDs, including ~200 pipe bombs

• Fire extinguishers intended to be used as explosive charges attached to vehicles

• Large gas… pic.twitter.com/R1VWFRIiwH — Israel Defense Forces (@IDF) April 12, 2026

क्या-क्या बरामद हुआ?

आईई़़डी, जिनमें लगभग 200 पाइप बम शामिल थे।

आग बुझाने वाले सिलेंडर, जिनका इस्तेमाल गाड़ियों में विस्फोटक चार्ज के तौर पर करने की योजना थी।

बड़े गैस सिलेंडर, जिनका इस्तेमाल गाड़ियों के नीचे लगाए जाने वाले विस्फोटक उपकरणों के तौर पर किया जा सकता था।

50 किलोग्राम से ज़्यादा मात्रा में देसी विस्फोटक सामग्री।

आगे आईडीएफ ने पोस्ट में लिखा, “इस लैब में बनाए गए विस्फोटकों का मकसद, जुडिया और समरिया में तैनात इजरायली जवानों को निशाना बनाना और इजरायली नागरिकों पर आतंकवादी हमले करने के लिए उनका इस्तेमाल करना था।”

यह भी पढ़ें: ‘ईरान ने हमें धमकाया, अब अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे’: शांति वार्ता विफल होने के बाद नेतन्याहू का रिएक्शन

ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता विफल होने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को रौंदने में कामयाब रहा और यह भी कहा कि “वे उनका (ईरान) गला दबा रहे हैं।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

