अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने के ईरान के प्रयास से प्रभावित देशों से आग्रह किया है कि वे इस समुद्री मार्ग को सुरक्षित करने के लिए पोत भेजें। इस बीच ट्रंप की होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा में मदद करने की अपील पर चीन ने तुरंत सैन्य अभियान रोकने का आह्वान किया।

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को अंतरराष्ट्रीय परिवहन के लिए खुला रखने में बीजिंग सहित अन्य देशों के साथ सहयोग करने के आह्वान के जवाब में चीन ने सोमवार को पश्चिम एशिया में सभी पक्षों से सैन्य अभियान तुरंत रोकने का आह्वान किया। अमेरिका और इज़रायल के हवाई हमलों के जवाब में ईरान द्वारा इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को बंद करने से वैश्विक ऊर्जा और व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। इसके चलते तेल आपूर्ति में अब तक की सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है और वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं।

ट्रंप की चीन यात्रा को लेकर अमेरिका से बातचीत

चीन ने यह भी कहा कि वह इस महीने के अंत में ट्रंप की बीजिंग यात्रा को लेकर अमेरिका से बातचीत कर रहा है। ट्रंप द्वारा चीन और अन्य देशों से जलडमरूमध्य को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत तैनात करने के आह्वान के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास के जलक्षेत्र में हालिया तनाव ने माल और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित किया है और क्षेत्रीय शांति और वैश्विक स्थिरता को नुकसान पहुंचाया है।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने एक बार फिर सभी पक्षों से तत्काल सैन्य अभियान रोकने का आह्वान किया है ताकि तनाव और न बढ़े और क्षेत्रीय अशांति का विश्व की आर्थिक वृद्धि पर व्यापक प्रभाव न पड़े। ट्रंप की उस टिप्पणी पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे महीने के अंत में अपनी चीन यात्रा को स्थगित कर सकते हैं लिन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर बीजिंग और वाशिंगटन दोनों के बीच बातचीत चल रही है।

लिन ने कहा कि ट्रंप की चीन यात्रा को लेकर चीन और अमेरिका एक-दूसरे के संपर्क में हैं और उन्होंने आगे कहा कि चीन-अमेरिका संबंधों में राष्ट्राध्यक्ष कूटनीति एक अपरिहार्य रणनीतिक भूमिका निभाती है।

ट्रंप ने कई देशों से जलडमरूमध्य को सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत तैनात करने का किया आग्रह

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान सहित कई देशों से जलडमरूमध्य को खुला और सुरक्षित रखने के लिए युद्धपोत तैनात करने का आग्रह किया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर चीन इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करता है तो वह इस महीने के अंत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाले शिखर सम्मेलन को स्थगित कर सकते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “मुझे लगता है कि चीन को भी मदद करनी चाहिए क्योंकि चीन को अपने तेल का 90% हिस्सा जलडमरूमध्य से मिलता है।” उन्होंने आगे कहा कि यात्रा करने से पहले वह बीजिंग का रुख जानना पसंद करेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें