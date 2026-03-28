इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान कई खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल है। दरअसल यूएई में अमेरिकी बेस है और यही से अमेरिका हमले कर रहा है। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के निशाने पर यूएई के कई बड़े शहर हैं। शनिवार को अबू धाबी के खलीफ़ा इकोनॉमिक ज़ोन (KEZAD) के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ। हालांकि एयर डिफेंस से इसे रोक लिया गया। मिसाइल को रोके जाने के बाद उसके मलबे की चपेट में आने से पांच भारतीय नागरिक घायल हो गए।

मलबे में लगी थी आग

अबू धाबी मीडिया ऑफ़िस ने ‘X’ पर इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक बैलिस्टिक मिसाइल हमारी तरफ दागी हुई थी, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक लिया। इसके कारण मिसाइल में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से पांच भारतीय मामूली रूप से घायल हो गए।

मीडिया ऑफ़िस ने कहा, “अबू धाबी के संबंधित अधिकारी खलीफ़ा इकोनॉमिक ज़ोन (KEZAD) के आस-पास आग लगने की दो घटनाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये घटनाएं एयर डिफ़ेंस सिस्टम द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोके जाने के बाद गिरे मलबे के कारण हुई हैं। आगे की जानकारी समय-समय पर दी जाएगी। खलीफ़ा इकोनॉमिक ज़ोन (KEZAD) के आस-पास हुई उस घटना के संबंध में चल रही जांच के तहत अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस घटना में भारतीय नागरिकता वाले पांच लोगों को मामूली चोटें आई हैं।”

अधिकारियों ने नागरिकों को सलाह दी कि वे झूठी खबरों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। अधिकारियों ने बताया, “जनता को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और अफवाहें या बिना पुष्टि वाली जानकारी फैलाने से बचें।”

एक की हो चुकी है मौत

इससे पहले गुरुवार को संयुक्त अरब अमीरात में हुई एक घटना में मारे गए दो लोगों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। यह घटना तब हुई जब देश के एयर डिफ़ेंस सिस्टम द्वारा रोकी गई मिसाइलों का मलबा अबू धाबी की एक सड़क पर गिर गया, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में मारे गए भारतीयों की कुल संख्या बढ़कर सात हो गई।

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अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तेल से कथित तौर पर रोजाना कम से कम 760 मिलियन डॉलर (लगभग 7,150 करोड़ रुपये) कमा रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रूस के तेल की मांग में भारी वृद्धि हुई है। पढ़ें पूरी खबर



