अमेरिका और इजरायल का ईरान से युद्ध जारी है। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर जमकर हमले किए जा रहे हैं। सोमवार को ईरान द्वारा दुबई के अल शवामेख इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसे यूएई ने सफलतापूर्वक रोक दिया लेकिन मिसाइल के मलबा गिरने से एक भारतीय नागरिक समेत कई अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि अबू धाबी में एक भारतीय नागरिक को मामूली चोट आई है।

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि हवाई सुरक्षा प्रणालियों द्वारा आने वाली मिसाइल से निपटने के बाद आपातकालीन टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। उन्होंने बताया कि मिसाइल का मलबा एक रिहायशी इलाके में गिरा था।

अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने X पर एक पोस्ट में कहा, “अबू धाबी के संबंधित अधिकारियों ने अल शवामेख इलाके में मलबा गिरने की घटना पर कार्रवाई की है। यह घटना हवाई सुरक्षा प्रणालियों द्वारा एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोकने के बाद हुई। इस घटना में एक भारतीय नागरिक को मामूली चोट आई है।”

मलबा गिरने की घटना में अब तक 161 घायल

उन्होंने आगे कहा, “जनता को याद दिलाया जाता है कि वे केवल आधिकारिक सोर्स से ही जानकारी प्राप्त करें और अफवाहें या बिना पुष्टि वाली जानकारी फैलाने से बचें।” गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, मलबा गिरने की घटना में कुल 161 लोग घायल हुए हैं, जिनमें मामूली से लेकर मध्यम और गंभीर चोटें शामिल हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि घायलों में UAE, मिस्र, सूडान, इथियोपिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, ईरान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, अज़रबैजान, यमन, युगांडा, इरिट्रिया, लेबनान, अफगानिस्तान, बहरीन, कोमोरोस, तुर्की, इराक, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, घाना, इंडोनेशिया, स्वीडन और ट्यूनीशिया के नागरिक शामिल हैं।

गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर एक संयुक्त हमला किया। यह हमला कई दिनों की तैयारियों के बाद हुआ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तेहरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक नए समझौते पर सहमत होने के लिए दबाव बढ़ा रहे थे। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनाई मारे गए, जिसके बाद से इस्लामी गणराज्य लगातार जवाबी कर्रवाई के साथ ही दोनों देशों के खिलाफ हमले कर रहा है। ईरान के जवाबी हमले ने युद्ध को पूरे खाड़ी क्षेत्र तक फैला दिया।

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पश्चिम एशिया में जंग का आज 24वां दिन है। ईरान ने एक बार फिर ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़’ को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी है। रविवार को ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 48 घंटे के भीतर ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने की धमकी पर अमल करते हैं तो वह Strait of Hormuz को ‘पूरी तरह बंद’ कर देगा। पूरी खबर पढ़ें…