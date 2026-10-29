इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने से मना कर दिया है। 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में अरब पार्टियों को निर्णायक सीटें मिली हैं। वहीं नेतन्याहू का राइट-विंग ग्रुप 61 सीटों के बहुमत से चूक गया। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने अरब राजनीतिक गुटों पर बड़े पैमाने पर चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा किया है कि वोटर रिश्वत, धमकी और गड़बड़ियों के ज़रिए वोट चुराए गए थे।

अरब पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों को डराने की एक चाल बताकर खारिज कर दिया है, जिसका मकसद उनकी बढ़ती चुनावी मौजूदगी को गलत साबित करना है। अब सवाल यह है कि क्या पूर्व मिलिट्री चीफ गादी आइज़ेनकोट की लीडरशिप वाला विपक्षी ग्रुप नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म करने के लिए अरब-लीड वाली पार्टियों के साथ काम करने को तैयार होगा, या राजनीतिक मतभेद एक दूसरी सरकार को बनने से रोकेंगे।

टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया कि 120 मेंबर वाली इजरायली संसद में नेतन्याहू के ग्रुप को 53 सीटें मिली हैं, जबकि आइज़ेनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं। दोनों अरब-लीड वाली पार्टियों को मिलाकर 19 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे संभावित विपक्षी ग्रुप को 67 सीटें मिल सकती हैं, जो पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के लिए ज़रूरी 61 से ज़्यादा है। काउंटिंग जारी रहने तक ये आंकड़े प्रोविजनल हैं।

हालांकि सीटों का गणित गठबंधन की गारंटी नहीं देता है। नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के साथ सहयोग करने से मना कर दिया है, जबकि आइज़ेनकोट और उनके कई होने वाले साथी उनके सपोर्ट पर भरोसा करने में हिचकिचा रहे हैं। गुरुवार को नेतन्याहू ने अरब पार्टियों पर चुनाव में धोखाधड़ी के अपने आरोप और तेज़ कर दिए और इसे संदिग्ध विदेशी दखल बताया। उन्होंने पुलिस और इजरायल की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट से तुरंत जांच की भी मांग की।

एक सोशल मीडिया पोस्ट में नेतन्याहू ने केंद्रीय चुनाव कमेटी के चीफ जस्टिस नोआम सोहलबर्ग के उस फैसले का ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने शिन बेट के चीफ डेविड ज़िनी से मंगलवार के चुनाव में विदेशी फंडिंग और गलत असर के शक की जांच करने को कहा था।

नेतन्याहू ने लिखा, “रा’आमगेट मामला एक भूकंप है। उन्होंने इज़राइल में चुनाव चुरा लिए!” उन्होंने रा’आम, जिसे यूनाइटेड अरब लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसपर और जॉइंट लिस्ट गठबंधन पर निशाना साधा।

बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि विदेशी संस्थाओं ने संसदीय चुनावों में दखल दिया और अरब पार्टियों के पक्ष में वोटरों को रिश्वत दी। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि कथित दखल का मकसद इजरायल की पार्लियामेंट पर विदेशी कब्ज़ा पक्का करना, इज़राइल के इस्लामीकरण को बढ़ावा देना और राइट-विंग शासन को खत्म करना है।

नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी ज़ायोनी पार्टी को रा’आम या जॉइंट लिस्ट के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नेसेट लीडरशिप में बदलाव और इजरायल के लिए खतरा पैदा करने वाली सरकार बनाने के लिए कैश में वोट खरीदे गए थे।

केंद्रीय चुनाव आयोग के चीफ़ ने पहले शिन बेट के चीफ ज़िनी को लेटर लिखकर उनसे विदेशी संस्थाओं से फंडिंग के ज़रिए गलत असर के शक की जांच करने को कहा था, जिन पर इज़राइली हितों के खिलाफ काम करने का आरोप है। सोहलबर्ग ने कहा कि वह शक की सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन पूरी जांच ज़रूरी मानते हैं और एक हफ़्ते के अंदर नतीजे मांगे हैं।

पत्र में कथित तौर पर शामिल देशों की पहचान नहीं बताई गई थी या संदिग्ध दखल के बारे में और जानकारी नहीं दी गई थी। हिब्रू भाषा की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी का मानना है कि कतर और तुर्किये उन फंड्स के सोर्स हो सकते हैं जो कथित तौर पर अरब वोटरों को जुटाने में शामिल संगठनों को भेजे गए थे।

न्यूज़ एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने लिकुड के इस बड़े दावे को खारिज कर दिया है कि चुनाव अरब पार्टियों ने चुराया था। पुलिस ने कहा कि इसके लिए कोई सपोर्टिंग सबूत नहीं है।

वहीं आइज़ेनकोट ने अब तक सरकार बनाने के लिए अरब पार्टियों के सपोर्ट की जरूरत होने पर उनके साथ पार्टनरशिप करने का साफ वादा करने से काफी हद तक परहेज किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी संभावित सहयोगी के तौर पर उनकी शर्तों पर खरी नहीं उतरी।

दिलचस्प बात यह है कि अरब पार्टियों को जिस पैमाने पर फ़ायदा होने का अनुमान है, उसे देखते हुए विपक्ष के लिए उनके सपोर्ट को नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। अरब माइनॉरिटी, इजराइल की आबादी का लगभग पांचवा हिस्सा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, अरब नागरिकों के बीच रिकॉर्ड वोटिंग से रा’आम और जॉइंट लिस्ट को 19 सीटों का अनुमान है, जो कई पीढ़ियों में उनका सबसे मजबूत मिला-जुला प्रदर्शन है। दोनों पार्टियों के पास मौजूदा नेसेट (इजरायली संसद) में 10 सीटें हैं। उनके सपोर्ट के बिना आइज़ेनकोट के ग्रुप को सरकार बनाने और नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए जरूरी 61 सीटें से कम संख्या रह सकती हैं। जॉइंट लिस्ट अलायंस के लीडर यूसुफ जबरीन ने कहा कि नेतन्याहू राजनीतिक बदलाव को रोकने के लिए अरब पार्टियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।

जबरीन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, “नेतन्याहू जानते हैं कि अरब पार्टियों के बिना, उन्हें हटाने के लिए कोई मेजॉरिटी नहीं है। इसीलिए वह हमारे खिलाफ़ भड़का रहे हैं। गेंद अब आइज़ेनकोट के पाले में है। जो कोई भी नेतन्याहू को हटाना चाहता है और उनकी पॉलिसी बदलना चाहता है, हम उनकी सरकार गिराने में मदद करने को तैयार हैं।”

अखबार में बताए गए पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा कि जॉइंट लिस्ट के गठबंधन के बाहर से आइज़ेनकोट की लीडरशिप वाली सरकार को सपोर्ट करने की ज़्यादा संभावना हो सकती है, जिसमें नो-कॉन्फिडेंस वोट को रोकने में मदद करना भी शामिल है जो इसे गिरा सकते हैं। डेमोक्रेट्स लीडर यायर गोलान ने भी विपक्ष से अरब पार्टियों के साथ काम करने की अपील की है। गुरुवार को, आइज़ेनकोट ने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं और विदेशी दखल के शक पर अपडेट ले रहे हैं। PTI ने बताया कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इजरायल को अपने चुनावों की ईमानदारी की रक्षा करनी चाहिए और हर शिकायत की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। साथ ही 26वें नेसेट के उद्घाटन के समय को प्रभावित करने के लिए स्थिति का फायदा उठाने वाले राजनीतिक लोगों के खिलाफ चेतावनी दी।

हालांकि दोनों पार्टियां इजरायल के अरब नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन रा’आम और जॉइंट लिस्ट का राजनीतिक बैकग्राउंड और गठबंधन की राजनीति के प्रति अलग-अलग नज़रिए हैं। मंसूर अब्बास के नेतृत्व वाली रा’आम की जड़ें इस्लामिस्ट राजनीति में हैं और उसने यहूदी राजनीतिक पार्टियों के बीच ज़्यादा स्वीकार्यता बनाने की कोशिश की है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, जॉइंट लिस्ट छोटी पार्टियों का एक गठबंधन है जिसमें वामपंथी और फ़िलिस्तीनी राष्ट्रवादी शामिल हैं और इसे आम तौर पर ज़ायोनिज़्म के प्रति ज़्यादा विरोधी माना जाता है।

पीटीआई ने बताया कि रा’आम 2021 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नफ़्ताली बेनेट और यायर लैपिड के तहत बने गठबंधन में शामिल हो गया था। वह सरकार 2022 में खत्म हो गई, जिससे एक और चुनाव हुआ। अब्बास तब से अपनी पार्टी को यहूदी वोटरों और संभावित गठबंधन पार्टनर्स के लिए ज़्यादा स्वीकार्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी ने इजरायल के यहूदी चरित्र को जीवन की सच्चाई के रूप में पहचाना है और अरब नागरिकों को राष्ट्रीय सेवा में शामिल करने के तरीकों पर विचार किया है। इसके विपरीत जॉइंट लिस्ट ऐतिहासिक रूप से ज़ायोनी नेतृत्व वाली सरकारों में शामिल होने से हिचकिचाती रही है। फिर भी इसके नेताओं ने संकेत दिया है कि वे सरकार बदलने में मदद करने को तैयार हैं।

पहली संभावना यह है कि आइज़ेनकोट और उनके संभावित सहयोगी या तो गठबंधन के माध्यम से या बाहरी समर्थन के माध्यम से, रा’म और जॉइंट लिस्ट के साथ एक समझौते पर पहुँचें। इसके लिए कुछ विपक्षी नेताओं को अपनी बताई गई स्थिति पर फिर से विचार करने और अरब सांसदों पर निर्भर रहने के राजनीतिक जोखिमों को स्वीकार करने की आवश्यकता होगी।

दूसरी संभावना एक लंबे समय तक गतिरोध की है। यदि न तो नेतन्याहू का गुट और न ही विपक्ष एक काम करने योग्य सरकार बना सकता है, तो नेतृत्व में तत्काल बदलाव के बिना बातचीत जारी रह सकती है। तीसरी संभावना एक और चुनाव या नेतन्याहू को शामिल करने वाली एकता सरकार है। हालांकि दोनों में से किसी का भी नतीजा पक्का नहीं है। टाइम्स ऑफ़ इज़राइल ने संभावित परिदृश्यों में एक संभावित अरब-समर्थित विपक्षी सरकार, एकता व्यवस्था और एक नए चुनाव की पहचान की है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय चुनाव कमेटी 4 नवंबर तक फाइनल रिजल्ट पब्लिश कर सकती है। इसके बाद प्रेसिडेंट आइजैक हर्ज़ोग किसी लॉमेकर को सरकार बनाने का काम देने से पहले पॉलिटिकल ग्रुप्स से सलाह लेंगे।