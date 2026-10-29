Israel Elections Result 2026: इजरायल में अभी तक करीब 90% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। रुझानों के अनुसार, इजरायली संसद की 120 सीटों में से 53 पर बेंजामिन नेतनयाहू का गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। इसके अलावा यशार पार्टी के अध्यक्ष गादी आइसेनकोट के नेतृत्व वाला गुट 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं।

अभी तक ये दोनों ही गठबंधन बहुमत के आंकड़े से दूर दिखाई दे रहे हैं। इजरायल में सरकार बनाने के लिए 61 सीटों का होना जरूरी है। ऐसे में अरब पार्टियां किंग मेकर बनकर उभर सकती हैं। इस चुनाव में इजरायल की दो अरब पार्टियों को कुल 19 सीटें मिलने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह रिकॉर्ड होगा। इससे पहले अरब पार्टियों ने अधिकतम 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी।

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