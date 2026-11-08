इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए चुना है। गादी आइजनकोट के पास अब नई सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए 28 दिन होंगे। जिसमें 14 दिन का संभावित विस्तार भी शामिल है।

गादी आइजनकोट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “अब एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का समय आ गया है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि हम इसके योग्य बनें।”

आइजनकोट नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी बनकर उभरे

66 वर्षीय आइजनकोट 27 अक्टूबर के चुनाव में नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे। इस चुनाव में किसी भी पक्ष को संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी एकल पार्टी बनी रही, लेकिन उनके धार्मिक-राष्ट्रवादी गठबंधन के पास सरकार चलाने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं था।

זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית.

אעשה הכל כדי שנהיה ראויים 🇮🇱 pic.twitter.com/18Q3eIE6g0 — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 7, 2026

आइजनकोट की नियुक्ति से विपक्ष को एक वैकल्पिक सरकार बनाने का पहला मौका मिला है। हालांकि, आगे होने वाली कठिन बातचीत को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि नेतन्याहू सत्ता से हटेंगे ही। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार, इस हफ्ते राष्ट्रपति हर्ज़ोग के साथ बातचीत के दौरान इजरायल के अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आइजनकोट के नाम की सिफारिश की। इसके बाद इजराइली राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वह पूर्व सैन्य प्रमुख को सरकार बनाने के लिए गठबंधन तैयार करने का पहला मौका देंगे।

हर्ज़ोग ने नेतन्याहू के बजाय आइजनकोट को क्यों चुना?

27 अक्टूबर के चुनाव के बाद इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट खंडित हो गई। किसी भी मुख्य राजनीतिक गुट को बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिल सकीं। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और उसके ने 120 सीटों वाली संसद में 53 सीटें जीतीं, जबकि आइजनकोट की मध्यमार्गी याशर पार्टी और उनके गठबंधन की तीन अन्य यहूदी विपक्षी पार्टियों ने 48 सीटें जीतीं।

किसने कितनी सीटें जीतीं

इजरायल के अरब अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो दलों ने रिकॉर्ड 19 सीटें जीतीं, जिससे संसद में उनका समर्थन निर्णायक साबित हो सकता है। हर्ज़ोग के साथ परामर्श के दौरान, 67 सांसदों ने सरकार बनाने के लिए आइजनकोट की सिफारिश की, जबकि नेतन्याहू का समर्थन केवल 46 सांसदों ने किया। नेतन्याहू की लंबे समय से सहयोगी रही यूनाइटेड तोराह यहूदी धर्म पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने से इनकार कर दिया।

हर्ज़ोग ने आगाह किया था कि इन सिफारिशों से यह स्वतः तय नहीं हो जाता कि कौन कार्यवाहक सरकार बना सकता है, उन्होंने राजनीतिक गुटों के बीच मतभेदों और आपसी वीटो का हवाला दिया। रॉयटर्स ने बताया कि अरब नेतृत्व वाली पार्टियों ने आइजनकोट का समर्थन किया, भले ही वह उन्हें गठबंधन सरकार में शामिल करने के इच्छुक नहीं थे। उनके समर्थन ने उन्हें सबसे अधिक सिफारिशें हासिल करने में मदद की।

यह भी पढ़ें: कौन हैं गादी आईजनकोट, हमास के हमले में गंवाया था बेटा; अब इजरायली पीएम की दावेदारी में सबसे आगे है नाम



इजरायल के चुनावों प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसके चलते गठबंधन की पार्टियों में भी टकराव है। इसके चलते विपक्षी पार्टी याशर के सांसद नेता गदी आइजनकोट को प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हो गए हैं। उन्हें नेतन्याहू के 46 के मुकाबले 67 नेसेट सदस्यों का समर्थन हासिल है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…