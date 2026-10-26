युद्ध, राजनीतिक मदभेदों और सुरक्षा से जुड़े सवालों के बीच इजरायल में 27 अक्टूबर को संसद यानी नेसेट की 120 सीटों के लिए मतदान होने वाला है।

बेंजामिन नेतन्याहू के प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट विपक्ष के साथ मिलकर उन्हें सत्ता से हटाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह चुनाव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो गया है।

हाल ही में हुई सर्वेक्षणों में यह बात भी सामने आई है कि कोई भी खेमा अपने दम पर बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें हासिल कर पाने में सक्षम नहीं है। इजरायल में करीब 73 लाख मतदाता हैं और 38 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं।

हालांकि, हाल के सर्वेक्षणों में करीब 11 दल ही संसद में प्रवेश के लिए जरूरी समर्थन हासिल करते दिख रहे हैं। दरअसल इजरायल की संसद में प्रवेश करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम 3.25 फीसदी मत प्राप्त करना या फिर चार सीटें जीतना जरूरी है।

इजरायल के इतिहास में अभी तक कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर 61 सीटें नहीं जीत पाई है। राजनीतिक अस्थिरता का आलम यह रहा है कि 2019 से 2022 के बीच इजरायल में पांच बार चुनाव हुए हैं। 1988 के बाद पहली बार हो रहा है कि सदन ने अपना चार साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसलिए चुनाव के बाद गठबंधन की बातचीत काफी अहम है और छोटे दल भी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मौजूदा संसद में किसके पास कितनी सीटें हैं?

इजरायल की मौजूदा संसद में कुल 120 सीटें हैं। चुनाव में जाने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन के पास 60 सीटें थीं यानी बहुमत से एक सीट कम। जबकि, विपक्ष के पास 59 सीटें थीं और एक सीट निर्दलीय सदस्य के पास थी।

सरकार

लिकुड 32 सीटें शास 11 सीटें रिलिजियस जायनिज्म 7 सीटें ओत्जमा येहुदित 6 सीटें न्यू होप 4 सीटें कुल 60 सीटें

बेंजामिन नेतन्याहू के गठबंधन में उनकी पार्टी लिकुड के 32, शास पार्टी के पास 11 सीटें, रिलिजियस जायनिज्म के पास सात, ओत्जमा येहुदित के पास छह और न्यू होप के पास चार सीटें थी। इन सभी को मिलाकर गठबंधन के पास 60 सीटें थीं।

विपक्ष

येश अतीद 24 सीटें ब्लू एंड व्हाइट 8 सीटें यूनाइटेड तोराह जूडिज्म 7 सीटें इजरायल बेतेनु 6 सीटें हदाश-ताल 5 सीटें राआम 5 सीटें लेबर पार्टी 4 सीटें

विपक्ष में येश अतीद के 24, ब्लू एंड व्हाइट के आठ, यूनाइटेड तोराह जूडिज्म के सात, इजरायल बेतेनु के छह, हदाश-ताल के पांच, राआम के पांच और लेबर के चार सदस्य थे। इस तरह विपक्ष के पास कुल 59 सीटें थीं। एक निर्दलीय सदस्य थे।

चुनाव पूर्व सर्वेक्षण क्या बता रहे हैं?

सर्वेक्षण करने वाली संस्था जमान इजरायल ने 14-15 अक्टूबर को 500 लोगों से राय ली। लोगों की राय थी कि किसी भी खेमे को अपने दम पर 61 सीटों का बहुमत मिलना मुश्किल है। संस्था ने कहा कि इस आंकड़े में लगभग 4 फीसदी की त्रुटि हो सकती है।

बेंजामिन नेतन्याहू खेमा 49 सीटें विपक्षी खेमा 54 सीटें अरब दल 13 सीटें

सर्वेक्षण में बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन वाले खेमे को 49 सीटें मिलने का अनुमान था। इसमें लिकुड को 20, शास को आठ, यूनाइटेड तोराह जूडिज्म को आठ, ओत्जमा येहुदित को सात और रिलिजियस जायनिज्म को छह सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी।

बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध करने वाले दलों को कुल 54 सीटें मिलने का अनुमान था। इनमें गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी को 26, नफ्ताली बेनेट और यैर लापिद की बियाखाद पार्टी को 11, इजरायल बेतेनु को नौ और डेमोक्रेट्स को आठ सीटें मिलने की संभावना थी। विपक्षी खेमे का सबसे बड़ा समूह भी बहुमत से सात सीटें दूर था।

अरब दलों को कुल 13 सीटें मिलने का अनुमान था। इनमें जॉइंट लिस्ट को आठ और राआम पार्टी को पांच सीटें मिलने की संभावना जताई गई थी। वहीं, किसी भी पक्ष में नहीं आने वाले दल रिजर्विस्ट्स-इकोनॉमी लिस्ट को लगभग चार सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि कुछ सर्वेक्षणों के मुताबिक, इसका संसद में पहुंचने की न्यूनतम सीमा से नीचे रहने का अनुमान है।

ये आंकड़े एक सर्वेक्षण पर आधारित अनुमान हैं, चुनाव के वास्तविक नतीजे नहीं। अलग-अलग सर्वेक्षणों में सीटों की संख्या बदल सकती है।

चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

सात अक्टूबर का हमला – मतदाता पांच प्रमुख मुद्दों को ध्यान में रखकर फैसला कर सकते हैं। इनमें 7 अक्टूबर के हमले की जवाबदेही, अति-रूढ़िवादी यहूदियों को सैन्य सेवा से छूट देना, महंगाई और जीवनयापन का खर्च बढ़ना, विदेशों में इजरायल की छवि और राष्ट्रीय सुरक्षा शामिल हैं।

7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले में करीब 1,200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद गाजा में युद्ध शुरू हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ भी लड़ाई हुई। अब सवाल यह है कि हमले से पहले और उसके दौरान सुरक्षा व्यवस्था में जो चूक हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार था। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को इस मुद्दे पर जवाबदेही के सवालों का सामना करना पड़ रहा है।

हरेदी समुदाय को सैन्य सेवा से मिली छूट– इजरायल में अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय हरेदी को सैन्य सेवा से छूट मिली हुई है। यह छूट लंबे समय से बहस के केंद्र में है। 2024 में इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने अति-रूढ़िवादी पुरुषों को सैन्य सेवा से व्यापक छूट देने की व्यवस्था को रद्द कर दिया। लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिक समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। यह सवाल बेंजामिन नेतन्याहू के लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि अति-रूढ़िवादी दल उनके राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा रहे हैं।

महंगाई और जीवनयापन का बढ़ता खर्च– युद्ध के वर्षों में आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हुई है , खर्च बढ़े हैं। मतदाता यह देख रहे हैं कि सरकार उनकी आर्थिक चिंताओं से कैसे निपटती है।

विदेशों में इजरायल की छवि– गाजा युद्ध और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण अमेरिका, यूरोप और अरब देशों के साथ इजरायल के संबंधों पर दबाव पड़ा है। विदेशों में इसकी छवि पर भी असर पड़ा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा-ईरान, लेबनान और सीरिया से जुड़े सुरक्षा मुद्दे भी चुनाव में अहम हैं। इजरायल की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में इन मोर्चों पर सख्त रुख बनाए रखने को लेकर व्यापक सहमति है।

नेतन्याहू के सामने कितनी बड़ी चुनौती है?

बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। लेकिन इस बार उन्हें पहले की तुलना में कम लोकप्रियता और कड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें दक्षिणपंथी और अति-दक्षिणपंथी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। रिपोर्टों के मुताबिक, उनके प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट भारी पड़ते दिख रहे हैं।

गादी आइजेनकोट कौन हैं और विपक्ष को उनसे क्या उम्मीदें हैं?

गादी आइजेनकोट 2015 से 2019 तक इजरायली सेना के प्रमुख रहे। उन्होंने सितंबर 2025 में याशर पार्टी बनाई। यह पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है और चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में इसे कई बार सबसे आगे दिखाया गया है।

गादी आइजेनकोट की चुनौती केवल बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी से ज्यादा सीटें जीतने की नहीं है। उन्हें अलग-अलग विचारधारा वाले विपक्षी दलों को एक साथ लाकर सरकार बनाने लायक समर्थन भी जुटाना होगा।

विपक्ष के दूसरे प्रमुख चेहरों में नफ्ताली बेनेट और यैर लापिद शामिल हैं। नफ्ताली बेनेट 2021 से 2022 तक इजरायल के प्रधानमंत्री रहे, जबकि यैर लापिद ने 2022 में प्रधानमंत्री का पद संभाला था। दोनों नेताओं ने अपनी पार्टियों को मिलाकर बियाखाद नाम से संयुक्त चुनावी मोर्चा बनाई है।

अरब दलों और अति-रूढ़िवादी दलों की भूमिका क्यों अहम होगी?

इजरायल की आबादी में करीब पांचवां हिस्सा अरब लोगों की है। चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में अरब दलों को अच्छा समर्थन मिलता दिखा है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए उनका समर्थन निर्णायक हो सकता है।

काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मध्य पूर्व विशेषज्ञ स्टीवन ए. कुक के मुताबिक, गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाला विपक्ष अति-रूढ़िवादी दलों या राआम के समर्थन के बिना 61 सीटों तक नहीं पहुंच सकता।

यहां मुश्किल यह है कि विपक्ष में शामिल कई जायनिस्ट दल आम तौर पर अरब पार्टियों को सरकार में शामिल करने से बचते रहे हैं। दूसरी ओर, अति-रूढ़िवादी दलों के साथ सरकार बनाने पर सैन्य सेवा में छूट जैसे मुद्दों पर समझौता करना पड़ सकता है।

बहुमत हासिल करने के क्या रास्ते हैं?

पहला रास्ता बीच का है। ऐसी सरकार बनाई जा सकती है, जिसमें गादी आइजेनकोट और बेंजामिन नेतन्याहू बारी-बारी से प्रधानमंत्री का पद संभालें। हालांकि, ऐसा समझौता होगा या नहीं, यह राजनीतिक बातचीत पर निर्भर करेगा।

दूसरा रास्ता अरब दलों का समर्थन हासिल करना है। विपक्ष राआम जैसी अरब पार्टी को अपने साथ लाने की कोशिश कर सकता है। इससे बहुमत जुटाने में मदद मिल सकती है, लेकिन अरब दलों को सरकार में शामिल करना इजरायल की पारंपरिक राजनीति से बड़ा बदलाव होगा।

तीसरा रास्ता अति-रूढ़िवादी दलों के साथ समझौता करना है। इससे विपक्ष को जरूरी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सैन्य सेवा में छूट और धार्मिक नीतियों जैसे मुद्दों पर सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण होगा।

आगे क्या होगा यह 4 नवंबर तक आधिकारिक नतीजे प्रकाशित होने के बाद और आगे की घटनाक्रम पर निर्भर करेगा।

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