Israel Attack Iran LIVE Updates: इजराल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है, कई जगह धमाके की खबर है। कई दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी था। अब इस बीच इजरायल ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव की स्थिति है और ईरान ने तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी घोषित कर दी है।

अमेरिका द्वारा भी लगातार ईरान को धमकी दी जा रही थी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी साफ कर चुके थे कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान पर हमला किया जा सकता है। अब इस बीच इजरायल ने यह बड़ा हमला कर दिया है। यहां जानिए ईरान-इजरायल तनाव की हर अपडेट सबसे पहले-

Live Updates