Israel Attack Iran LIVE Updates: इजराल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है, कई जगह धमाके की खबर है। कई दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी था। अब इस बीच इजरायल ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त तनाव की स्थिति है और ईरान ने तत्काल प्रभाव से इमरजेंसी घोषित कर दी है।
अमेरिका द्वारा भी लगातार ईरान को धमकी दी जा रही थी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी साफ कर चुके थे कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान पर हमला किया जा सकता है। अब इस बीच इजरायल ने यह बड़ा हमला कर दिया है। यहां जानिए ईरान-इजरायल तनाव की हर अपडेट सबसे पहले-
Israel Attack Iran LIVE: अमेरिका ने क्या कहा?
एक अमेरिकी अधिकारी ने अल जज़ीरा से बातचीत में कहा है कि संयुक्त अमेरिकी-इज़रायली हवाई हमलों का उद्देश्य ईरान की सुरक्षा संरचना को बेअसर करना है।
Israel Attack Iran LIVE: इराक ने बंद किया एयरस्पेस
इराक की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने कहा है कि उसने इज़राइल और अमेरिका के ईरान पर हवाई हमलों के बाद अपना राष्ट्रीय एयरस्पेस बंद कर दिया है
Israel Attack Iran LIVE: कहां-कहां धमाके
करमनशाह, लोरेस्तान, तबरीज़, इस्फहान और कराज शहरों में विस्फोट होने की खबरें सामने आई हैं। अभी तक नुकसान को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है।
Israel Attack Iran LIVE: ईरान का अगला कदम
एक ईरानी अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बोला है कि तेहरान अमेरिका-इज़रायल के हमलों के जवाब की तैयारी कर रहा है और उसका पलटवार मुंहतोड़ होगा।
Israel Attack Iran LIVE: इजरायल ने क्या अपील की?
इजरायल की सरकार ने अपने नागरिकों से सुरक्षित रहने के लिए सतर्कता बरतने के साथ ही सरकार के आदेशों का पालन करने को कहा है।
Israel Attack Iran LIVE: इजरायल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा?
इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि आईडीएफ ने सुबह ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इसके बाद ही ईरान के जवाबी हमलों की संभावना के चलते सतर्कता के तहत सायरन भी बजाए
Israel Attack Iran LIVE: इजरायल ने क्या कहा?
इजरायल का कहना है कि उसने ईरान पर प्रीवेंटिंव अटैक यानी एहतियाती तौर पर हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के 30 ठिकानों पर इजरायल ने हमला किया है
Israel Attack Iran LIVE: इजरायल का बड़ा हमला
लंबे तनाव के बाद अब इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है जिसकी घोषणा इजरायली रक्षामंत्री ने की। इन हमलों के चलते ईरान की राजधानी तेहरान में तेज धमाके सुने गए और आसमान में धुएं का गुबार छा गया।