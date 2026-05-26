इजरायल की एयर फोर्स ने सोमवार देर रात को लेबनान में पूर्वी बेका घाटी समेत हिजबुल्ला से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनानी आतंकवादी समूहों पर हमले और तेज करने का संकल्प लिया था।

हिजबुल्ला ने हाल के हफ्तों में उत्तरी इजरायल में इजरायली सेना पर ‘फाइबर ऑप्टिक ड्रोन’ से हमले किए हैं। ‘फाइबर ऑप्टिक ड्रोन’ का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में बड़े पैमाने पर किया गया था।

बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए एक वीडियो में कहा था, ”हम उन पर हमला करेंगे। यह सच है कि वे हम पर ‘फाइबर ऑप्टिक ड्रोन’ से हमला कर रहे हैं। हमारी विशेष टीम इस पर काम कर रही है और हम इसका भी हल निकालेंगे।”

नेतन्याहू ने कहा था कि अब हमें अपने हमलों को और तेज करने की जरूरत है और हम उन पर जोरदार प्रहार करेंगे।

बेरूत छोड़कर जा रहे लोग

लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने कहा है कि नेतन्याहू के बयान के बाद कुछ लोगों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को छोड़ना शुरू कर दिया है। इन जगहों पर हिजबुल्ला की मजबूत मौजूदगी है।

न्यूज एजेंसी ने कहा है कि सोमवार रात को बेका क्षेत्र के पूर्वी शहर मशघारा पर कई हवाई हमले हुए। इस बीच, हिजबुल्ला ने कहा कि उसने दिन में पहले आठ हमले किए जिनमें उत्तरी इजरायल के मिसगाव अम में इजरायली सैनिकों पर किया गया ड्रोन हमला भी शामिल है।

अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच 17 अप्रैल से सीजफायर लागू है लेकिन इसके बावजूद इजरायल और हिजबुल्ला के बीच आए दिन हमले हो रहे हैं।

लेबनान और इजरायल के सैन्य अफसर शुक्रवार को पेंटागन में सीजफायर पर चर्चा करने के लिए फिर से मिलेंगे। इजरायल और अमेरिका की कोशिश हिजबुल्लाह को हथियार विहीन करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले महीने लेबनान और इजरायल ने तीन दशकों से अधिक वक्त के बाद पहली बार सीधी बातचीत शुरू की थी।

इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच इस बार लड़ाई 2 मार्च को शुरू हुई थी, तब हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाके में रॉकेट दागे थे। इससे दो पहले अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, लेबनान में हालिया लड़ाई में 3,000 से अधिक लोग मारे गए हैं।

ट्रंप बोले- इजरायल में मेरी लोकप्रियता 99%

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