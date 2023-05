ISIS Chief Dead: आईएसआईएस चीफ अबू हुसैन अल-कुरैशी ढेर, तुर्की खुफिया बलों ने सीरिया में घुसकर किया खात्मा

ISIS Chief Abu Hussein al Qurashi killed: तुर्की के सैन्य बलों ने सीरिया के अंदर बड़े खुफिया मिशन को अंजाम दिया है। आईएसआईएस के प्रमुख अबू हुसैन अल कुरैशी को मार गिराया गया है।

संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के संदिग्ध चीफ अबू हुसैन अल कुरैशी (Abu Hussein al Qurashi) को मार गिराया है। (Image Credit-ANI)

ISIS Chief Abu Hussein al Qurashi killed: तुर्की की खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) के संदिग्ध चीफ अबू हुसैन अल कुरैशी (Abu Hussein al Qurashi) को मार गिराया है। तुर्की ने सीरिया की सीमा में घुसकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस बात की जानकारी खुद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने दी है। आतंकी अबू अल-हुसैन-अल-हुसैनी अल-कुरैशी को अबू हुसैन अल-कुरैशी के तौर पर जाना जाता था। उसने पिछले साल नवंबर में संगठन की कमान संभाली थी। पिछले काफी समय से तुर्की की खुफिया एजेंसियों को इसकी तलाश थी। आधी रात चलाया गया ऑपेरशन तुर्की की खुफिया एजेंसियों ने आधी रात को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक सीरिया के उत्तरी कस्बे जंडारिश में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये इलाका तुर्की की सीमा के काफी करीब है। दावा किया जा रहा है कि कार्रवाई में कई और आतंकी ढेर किए गए हैं। करीब एक घंटे तक लोगों को इस इलाके में गोलीबारी और धमाकों की आवाज सुनाई थी। बता दें कि अबू हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी ने पिछले साल नवंबर में इस संगठन की कमान संभाली थी। दक्षिण सीरिया में हुए एक ऑपरेशन में इस्लामिक स्टेट के एक नेता की हत्या के बात इसे कमान सौंपी गई थी। फरवरी में इस्लामिक स्टेट के चीफ अबू इब्राहिम अल-हाशिमी अल-कुरैशी ने अपने परिवार समेत खुद को बम से उड़ा लिया था। तब अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। इसके बाद उसने खुद को बम से उड़ा लिया। https://www.jansatta.com/blank.html

