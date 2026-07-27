अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो व्लादिमीर पुतिन से इस बारे में पूछेंगे कि क्या वो ईरान को पश्चिम एशिया में स्थित अमेरिकी बेसों पर हमला करने में मदद कर रहे हैं।
दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यह दावा किया है कि रूस पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ईरान को सैटेलाइट सर्विलांस की जानकारी देकर मदद कर रहा है।
मीडिया द्वारा सोमवार को जब अमेरिकी राष्ट्रपति से जेलेंस्की के इस दावे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “हम पता लगाएंगे कि क्या यह सच है। मैं इस बारे में पुतिन से पूछूंगा। हम पता लगा लेंगे। इसका कोई खास असर नहीं हुआ है क्योंकि हमने उन्हें बुरी तरह से हराया है।”
वेनेजुएला को रूसी मदद का किया जिक्र
इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस ने वेनेजुएला को बहुत सारे उपकरण दिए, वेनेजुएला के पास सारा रूसी सामान था। उसका क्या नतीजा निकला? कुछ खास नहीं।
उन्होंने कहा, “हो सकता है कि वे मदद कर रहे हों, लेकिन अगर कर भी रहे हैं, तो उसका कोई असर नहीं हुआ है क्योंकि उनके पास न तो सेना है, न वायु सेना, न नौसेना; उनके पास कुछ भी नहीं है।”
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि रूस ऐसा कर रहा होगा। उन्होंने कहा, “…कम से कम बड़े स्तर पर तो बिल्कुल नहीं। और अगर उन्होंने ऐसा किया भी है, तो उसका कोई खास असर नहीं हुआ है।”
‘शांति वार्ता के लिए गिड़गिड़ाया ईरान’
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर से दावा किया कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की सेना को लगभग खत्म कर दिया है और वो अब मीटिंग करना चाहते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस बात के काफी चांस हैं कि हम एक डील कर लें। उन्होंने प्रतिनिधियों के जरिए मीटिंग का निवेदन किया है। ट्रंप ने कहा कि हमारी हालत खराब होती तो वो मीटिंग के लिए न कहते। वो सिर्फ इसलिए मीटिंग करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका उन पर बड़े प्रहार कर रहा है।
यह भी पढ़ें: ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में ट्रंप?
ट्रंप ने कहा कि अगर वह कहेंगे तो इजरायल कुछ ही मिनटों में इस अभियान में शामिल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ नया सैन्य अभियान शुरू करने के लिए अमेरिका को किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।