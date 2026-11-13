इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के चीफ कमांडर मेजर जनरल अहमद वाहिदी ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई न करने की चेतावनी दी है। जनरल वाहिदी ने कहा कि दुश्मन को उसे मिली बार-बार की हार से सबक लेना चाहिए।

जनरल वाहिदी ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ कोई और सैन्य कार्रवाई की जाती है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।

प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, जनरल वाहिदी ने कहा, “दुश्मन को अपनी बार-बार की हार से सबक लेना चाहिए, वरना उसे और भी कड़ा सबक मिलेगा। आक्रामकता की कोई भी हरकत, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, उसका जवाब भयानक और दर्दनाक हमलों से दिया जाएगा।”

आईआरजीसी ने जारी की थी चेतावनी

आईआरजीसी ने हाल ही में होर्मुज जलमार्ग में हो रही समुद्री गतिविधियों को लेकर नई चेतावनियां जारी की हैं। आईआरजीसी नौसेना के अनुसार, बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद, एक लिक्विफाइड गैस कैरियर ने होर्मुज के उस दक्षिणी रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिसे उसने खतरनाक और अनधिकृत बताया है। आईआरजीसी का दावा है कि यह जहाज एक नेवल माइन से टकरा गया, जिसके बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ।

इस बीच, आईआरजीसी ने दावा किया कि उसके एयरोस्पेस फोर्स ने बहरीन में अमेरिका के ‘अर्ली वार्निंग रडार’ (शुरुआती चेतावनी देने वाले रडार) को तबाह कर दिया है। यह कार्रवाई ईरान के सिरिक इलाके में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर पर अमेरिकी हमले के जवाब में की गई थी। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, आईआरजीसी ने कहा कि बहरीन में अमेरिकी रडार को नष्ट करना दुश्मन के लिए एक सख्त चेतावनी है।

आईआरजीसी ने कंपनियों को भी आगाह किया कि वे दुश्मन के धोखे में न आएं और चेतावनी दी कि इसमें शामिल होने वालों को और भी कठोर दंड भुगतना पड़ेगा।

गंभीर नतीजे होंगे- डोनाल्ड ट्रंप

दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ‘सेलम न्यूज चैनल’ के साथ एक इंटरव्यू में तेहरान को चेतावनी दी कि अगर अमेरिकी अधिकारियों को कोई खतरा होता है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि होर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है और ईरानी शासन ढह रहा है।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्ति के संकेत दिए हैं। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।