वीडियो: ईरान में महिलाओं का सड़कों पर नाचना गैरकानूनी, पर ऐसे धता बता रहीं लड़कियां

ईरान में हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं ने प्रदर्शन का नया तरीका निकाला है। ये महिलाएं अब सड़क पर डांस कर रही हैं। ईरानी कानून के मुताबिक वहां ऐसा करने की मनाही है। इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ईरानी महिलाएं सार्वजनिक स्थान पर खुले आम डांस करते नजर आ रही हैं। वीडियो में कहीं सड़क के किनारे तो कहीं व्यस्त चौराहे पर, तो कही ट्रैफिक लाइट के पास लड़कियां नाचती नजर आ रही हैं। डांस के द्वारा ये लड़कियां सरकारी कानूनों का विरोध कर रही है। बता दें कि ईरानी में हिजाब के खिलाफ लंबे समय से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में जगह-जगह ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं। बता दें ईरान में कट्टर धार्मिक कानूनों का सालों से विरोध होता आ रहा है। इन कानूनों के तहत वहां की महिलाओं को फुटबॉल मैच देखने की आजादी नहीं है, यही नहीं ये महिलाएं बिना स्कॉर्फ लगाए घर के बाहर नहीं निकल सकती है।

It’s illegal for #Iranian women to #dance on the street, but that’s not stopping them.#FreeIran #NoToHijab #IranRegimeChange pic.twitter.com/zTbdLG45Xj

