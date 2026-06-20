ईरान की एक सिंगर को 74 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है। 29 साल की सिंगर परस्तू अहमदी ने सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने ऑनलाइन वायरल हुए कॉन्सर्ट में बिना हिजाब के परफॉर्मेंस दी थी। इस घटना को लेकर दुनियाभर के मानवाधिकार समूहों और कलाकारों ने निंदा की है।
परस्तू अहमदी को यह सजा एक लाइव-स्ट्रीम परफॉर्मेंस के लिए दी गई, जिसे ऑनलाइन लाखों लोगों ने देखा था। कॉन्सर्ट से जुड़े म्यूजिशियन समेत प्रोडक्शन टीम के आठ सदस्यों को भी दोषी ठहराया गया।
ईरान की कोर्ट का आदेश
ईरानी अदालत ने 74 कोड़े मारने की सजा, ईरान छोड़ने पर दो साल का प्रतिबंध और कलात्मक गतिविधियों पर दो साल का प्रतिबंध लगाया है। आरोपों में ऑनलाइन “अश्लील और अनैतिक सामग्री” के निर्माण और प्रकाशन के माध्यम से सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करना शामिल था।
मामला कब का है?
यह मामला दिसंबर 2024 में हुए एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जिसमें अहमदी ने बिना हिजाब के देशभक्ति गीत ‘अज़ खूने जवानाने वतन’ (मातृभूमि के युवाओं के रक्त से) गाया था। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उनके यूट्यूब चैनल पर किया गया था और यह वायरल हो गया था। परफॉर्मेंस जारी होने के बाद अहमदी और कई संगीतकारों को हिरासत में लिया गया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। अधिकारियों ने वीडियो को लेकर औपचारिक कानूनी मामला दर्ज किया।
ईरानी कोर्ट के आदेश पर सवाल
अमेरिका स्थित ‘सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान’ में एडवोकेसी डायरेक्टर बहार गंदेहारी ने कहा, “सिर्फ गाना गाने और बिना हिजाब के दिखने के लिए अहमदी को 74 कोड़े मारने की सजा इस बात का उदाहरण है कि ईरान में मानवाधिकार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है भले ही ईरानी अधिकारियों ने अपनी छवि सुधारने के लिए युद्ध-कालीन प्रोपेगैंडा अभियान चलाया हो।”
मानवाधिकार वकील मोईन खजैली ने भी फैसले के कानूनी आधार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “ईरानी आपराधिक कानून के तहत महिलाओं द्वारा गायन, संगीत प्रदर्शन और संगीत रचनाओं का निर्माण या प्रसार करना अपराध नहीं है। इसलिए, ऐसी गतिविधियों को ‘अश्लील सामग्री का निर्माण, वितरण या प्रकाशन’ नहीं माना जा सकता।”
इस फैसले की ईरानी कला जगत की प्रमुख हस्तियों ने भी आलोचना की है। ईरानी-ब्रिटिश अभिनेत्री नाज़ानिन बोनियादी ने कहा, “गायिका परस्तू अहमदी को सार्वजनिक रूप से बिना हिजाब के गाने के लिए कोड़े मारने की सजा देना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वाशिंगटन में ईरान के ‘नए शासन’ की चर्चा के बावजूद, इस्लामी गणराज्य की दमनकारी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक ऐसे शासन को बर्दाश्त करना जो महिलाओं को उनकी आवाज के लिए कोड़े मारता है और अपने अधिकारों की मांग करने वाले नागरिकों की हत्या करता है, उसे अपने अत्याचारी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करता है।”
अमेरिका-ईरान वार्ता की तैयारी तेज, ट्रंप के दूत स्विट्जरलैंड रवाना, ईरानी विदेश मंत्री भी हो सकते हैं शामिल
अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते के बाद दोनों देशों के बीच नई वार्ता की तैयारियां तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां दोनों देशों के बीच बातचीत का पहला दौर आयोजित किया जा सकता है। पढ़ें पूरी खबर।