श्रीलंका के तट के पास ईरान के एक सैन्य जहाज पर सबमरीन के जरिए हमला किया गया। इस हमले में 78 लोग घायल हुए हैं जबकि 101 लापता बताए जा रहे हैं। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईरान के जहाज पर किसने हमला किया। सूत्रों ने बताया कि हमले के बाद जहाज समुद्र में डूब गया।
श्रीलंका की एयरफोर्स ने बताया कि जिस समय नेवी को डिस्ट्रेस कॉल मिली, तब आसमान में कोई एयरक्रॉफ्ट नहीं देखा गया। श्रीलंका की नेवी के अनुसार, घटना के समय आसपास के एरिया में कोई भी जहाज नहीं था। उन्होंने बताया कि जो जहाज डूबा है वह ईरान की सेना का मिलिट्री वेसल (military vessel) था।
इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई है, इस बारे में श्रीलंका की नेवी की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। श्रीलंका नेवी ने कहा है कि उन्होंने कई शव बरामद किए हैं, जो क्रू हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह घटना श्रीलंका की समुद्री सीमा से बाहर हुई लेकिन श्रीलंका मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
हालांकि श्रीलंका की नेवी के एक प्रवक्ता ने बताया कि 101 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट सही नहीं है। उन्होंने बताया कि इस घटना में 32 घायल लोगों को श्रीलंका की नेवी ने रेस्क्यू किया है। इन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
सुबह छह बजे से पहले की घटना
इससे पहले श्रीलंका के विदेश मंंत्री ने संसद में बताया कि उनकी नेवी को सुबह एक जहाज से डिस्ट्रेस कॉल मिली थी। उन्होंने इस पर जवाब दिया और सुबह छह बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंंका नेवी से जुड़े एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “अभी इस समय हमें यह पता है कि 79 लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया गया। उनमें से एक की मौत हो गई। इसके अलावा 101 लोग लापता माने जा रहे हैं और जहाज डूब गया है।”
विदेश मंत्री ने ज्यादा जानकारी नहीं दी
श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिथा हेरथ ने संसद में इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी लेकिन कहा कि मिलिट्री ने जहाज पर मौजूद कम से कम 30 लोगों को रेस्क्यू किया। उन्होंने यह भी कहा कि श्रीलंका इस मामले में उपयुक्त एक्शन लेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, लोकल मीडिया ने बताया कि जहाज ने दक्षिणी श्रीलंका में गाले के तट पर संकट में होने का संकेत दिया था और घायलों को शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।
