Iran War News: ईरान युद्ध के चलते होर्मुज स्ट्रेट बाधित है और पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होने की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा क्षेत्र संकट का सामना कर रहा है। इसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि वो 48 घंटे के अंदर होर्मुज स्ट्रेट खोल दे वरना अमेरिका-इजरायल उस पर सबसे विध्वंसक हमले करेंगे। इस पर अब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का करारा पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि ईरान इस तरह की पागलपन भरी धमकियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

दरअसल, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने X हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा, “ईरान को नक्शे से मिटाने का भ्रम दरअसल उस हताशा को दर्शाता है, जो एक इतिहास रचने वाले राष्ट्र की दृढ़ इच्छाशक्ति के सामने खड़ी है> धमकियां और आतंक हमारे संकल्प को कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत करते हैं।”

मजबूती से करेंगे सामना – पेजेश्कियान

राष्ट्रपति स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाधित होने की बातों पर ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य सभी के लिए खुला हुआ है, जो लोग हमारी यानी ईरान की जमीन और संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए ही होर्मुज स्ट्रेट बंद है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि हम युद्धभूमि में किसी भी पागलपन भरी धमकी का डटकर और निर्णायक तरीके से सामना करने के लिए तैयार हैं।

The illusion of erasing Iran from the map shows desperation against the will of a history-making nation. Threats and terror only strengthen our unity. The Strait of Hormuz is open to all except those who violate our soil. We firmly confront delirious threats on the battlefield. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 22, 2026

क्या थी डोनाल्ड ट्रंप की धमकी?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान को 48 घंटे की अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में चेतावनी दी थी कि यदि ईरान अगले दो दिनों के भीतर बिना किसी शर्त और धमकी के इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो अमेरिका उसके बिजली संयंत्रों पर बमबारी करके उन्हें नष्ट कर देगा। इसके अलावा आईटी से संबंधित ठिकानों को भी निशाना बनाएगा।

क्यों अहम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज काफी अहमियत रखता है क्योंकि ये दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का परिवहन इसी रास्ते से होता है। ईरान इस पर भौगोलिक नियंत्रण रखता है, इसलिए यहां उसका दबदबा है।

अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इसके तहत उसने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर रोक और नियंत्रण बढ़ा दिया। होर्मुज के रास्ते तेल और गैस की सप्लाई रुकने से वैश्विक तेल बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं। इसके चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सहयोगी देश भी दबाव बना रहे हैं, जिसके चलते ट्रंप ईरान पर ज्यादा आक्रामक हो गए हैं।ॉ

ईरान बोला- सिर्फ दुश्मनों को होर्मुज से निकलने की इजाजत नहीं (Image Source: Chat GPT)

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की भी प्रतिक्रिया आई है। ईरान ने कहा है कि होर्मुज ‘दुश्मन देशों’ को छोड़कर सभी के लिए खुला है। ईरान के एक अधिकारी ने यह बात रविवार को संयुक्त राष्ट्र की समुद्री संस्था से कही। पढ़िए पूरी खबर..