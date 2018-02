BREAKING: ईरान में बड़ा विमान हादसा, प्लेन क्रैश में 66 लोगों की मौत

ईरान का एक यात्री विमान क्रैश हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यात्री विमान ईरान की राजधानी तेहरान से यासुज जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान का एटीसी से संपर्क टूट गया। थोड़ी देर बाद खबर आई कि विमान समीरॉम के पास क्रैश हो गया है। ईरान इमरजेंसी सेंटर की ओर से कहा जा रहा है कि विमान में कुल 66 लोग सवार थे। हादसे में सभी लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल ईरान के सेमीरोम के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा देखा गया है। जिस इलाके में यह प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो पर्वतीय इलाका है। राहत और बचाव दल दुर्घटनास्थल के लिए भेज दिया गया है।

#Iranian plane crashes near Semirom, #Isfahan Province, with 60 passengers on board: Iran's Emergency Center #Iran

Iran's Aseman Airlines says plane crash in southern Iran has killed all 66 people on board, reports The Associated Press.

— ANI (@ANI) February 18, 2018