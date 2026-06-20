ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कुछ घंटे पहले होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) को बंद करने का ऐलान किया है। इसी बीच शांति वार्ता को लेकर अब ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गया है। जल्द ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भी वहां पहुंचने की उम्मीद है।

इस कदम से लग रहा दोनों पक्ष पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुए एक अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस समझौते पर बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हस्ताक्षर किए थे।

होर्मुज जलमार्ग दोबारा किया बंद

रायटर्स के मुताबिक, ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने कहा कि होर्मुज जलमार्ग को बंद किया गया क्योंकि अमेरिका युद्ध खत्म करने में नाकाम रहकर “अपने वादों का साफ तौर पर उल्लंघन” कर रहा है। इस अंतरिम समझौते का मकसद सभी मोर्चों पर लड़ाई को रोकना है। इस दौरान IRGC ने जहाजों को चेतावनी दी कि वे इस होर्मुज जलमार्ग के पास न आएं। अगर जहाज इसके पास आए तो उन्हें खतरा हो सकता है।

जहाजों का आना-जाना रुका रहेगा- सुप्रीम लीडर के करीबी नेता

इधर, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई के सलाहकार मोहम्मद मोखबर ने अमेरिका पर ईरान के साथ अपनी 14-पॉइंट की अंतरिम डील के पहले क्लॉज को लागू करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया, जिसमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सीजफायर शामिल है। उन्होंने कहा कि, जब तक यह समझौता सिर्फ कागजों पर है और मिडिल ईस्ट में जहाजों का आना-जाना रुका रहेगा।

शुक्रवार को इजरायल और लेबनान ने सीजफायर का ऐलान किया लेकिन शनिवार को इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हमला कर दिया। ऐसे में सीजफायर कमजोर लग रहा क्योंकि इजरायली सेना और ईरान के सपोर्ट वाले मिलिटेंट ग्रुप हिज़्बुल्लाह ने एक-दूसरे पर हमला किया।

जहाजों की आवाजाही बनी हुई है- अमेरिकी सेना

हालांकि, अमेरिकी सेना का कहना है कि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी हुई है। अमेरिका ने कहा कि 20 जून को होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही बढ़ी है।

U.S. सेंट्रल कमांड ने कहा कि शनिवार को 55 मर्चेंट जहाज स्ट्रेट से गुजरे, जो बड़ी मात्रा में कार्गो और 17 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल ग्लोबल मार्केट में ले गए, और U.S. सेना यह पक्का करेगी कि जहाज़ों का आना-जाना जारी रहे। जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर (JMIC) ने भी एक एडवाइजरी जारी कर तय रास्ते पर जहाजों के सुरक्षित गुजरने की बात दोहराई और कहा कि नेविगेशन बिना किसी मनमाने प्रतिबंध या रुकावट के जारी है।

स्विट्जरलैंड में बातचीत के लिए माहौल

रायटर्स के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान स्विट्जरलैंड में किए गए वादों को पूरा करने पर जोर देगा, क्योंकि दूसरी तरफ से पहले समझौतों का पालन न करने की घटनाएं हुई हैं।

सब कुछ ठीक चल रहा है- जेडी वेंस

इधर, फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में जेडी वेंस ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि अमेरिका और ईरान के बीच 14-पॉइंट वाली डील में तय हुआ सीजफायर बना रहेगा और उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि होर्मुज जलमार्ग बंद कर दिया गया है।

जेडी वेंस ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि मैं अगले कुछ दिनों में कभी भी रवाना हो जाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कि यह हमेशा एक नाजुक तालमेल और कूटनीतिक प्रोटोकॉल का मामला होता है।” उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी वार्ताकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ स्विट्जरलैंड में “कुछ घंटों से इस बातचीत के तकनीकी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। आज सुबह जेरेड और स्टीव से बात करने के बाद मुझे यही समझ आया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है।”

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ईरान ने एक बार फिर से दुनिया भर के जहाजों के लिए होर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया है। उसने इसका कारण लेबनान में इजरायली हमलों और अमेरिका द्वारा अपने वादों को तोड़ना बताया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें