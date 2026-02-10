Iran-USA Conflict: ईरान के एक शख्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वीडियो के जरिए अपील की कि अमेरिका ईरान के साथ बातचीत न करें बल्कि हमला करे। इसके बाद ही उस शख्स ने आत्महत्या कर ली। शख्स का नाम पूरिया हामिदी बताया जा रहा है। उसका कहना था कि उसका मकसद ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर हो रही हिंसक कार्रवाई की ओर ध्यान आकर्षित करना था

वीडियो में दिख रहे पूरिया हामिदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से ईरान की धार्मिक सरकार के साथ कोई समझौता न करने का आग्रह किया था। 10 मिनट 44 सेकंड के इस वीडियो में हामिदी ने देश के धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ विदेशी हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि अब ईरान के साथ कोई समझौता नहीं बल्कि हमला होना चाहिए।

‘ये मेरा बलिदान है’

ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बुशहर के रहने वाले हामिदी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कहा, “अगर आप इसे देख रहे हैं, तो मैं अब आसपास नहीं हूं। रूस-यूक्रेन युद्ध और इज़राइल-फिलिस्तीन युद्ध से भी ज़्यादा, 40,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, कत्लेआम किया गया।”

Pouria Hamidi, 28, from Bushehr, took his own life yesterday.



Why? Because President Trump decided to enter a nuclear negotiation with the regime in Iran, breaking everyone's hopes and dreams, and rendering their sacrifices for nothing.



This is the real human cost of what the… pic.twitter.com/ST7vqyog0a — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) February 8, 2026

हामिदी ने 5 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल ‘ PoorY X ‘ पर पोस्ट किए गए वीडियो के कैप्शन में लिखा, “यह मेरा बलिदान है – कृपया, मेरे देश को आज़ाद करो।”

ट्रंप से की खास विनती

हामिदी ने अमेरिकी नेतृत्व को सीधे संबोधित करते हुए उनसे तेहरान के साथ किसी भी राजनयिक समझौते को आगे बढ़ाने का आग्रह किया और कहा कि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन के साथ कोई भी समझौता “उन सभी लोगों के साथ विश्वासघात होगा जो मारे गए।” उसने कहा, “इसलिए, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया इस सौदे को रोकने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, करें।”

उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरानियों से कहा था कि विरोध जारी रखो, और हमने ऐसा ही किया, हमने उन पर भरोसा किया लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि सशस्त्र लोगों से लड़ना संभव नहीं है, और बाहरी समर्थन के बिना ईरानी इस्लामी शासन के खिलाफ जीत हासिल नहीं कर सकते।

‘अमेरिका का हमला करना ही है एकमात्र उम्मीद’

हामिदी ने कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला करना ही इस समय हमारी एकमात्र उम्मीद है। हम इस शासन से अकेले नहीं लड़ सकते। हमारे लोगों को विदेशी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया और कहा कि वे अंतरिम सरकार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। उन्होंने ईरान के बाहर स्थित विभिन्न विपक्षी समूहों से एक साथ आने और आपस में लड़ना बंद करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता कि हमारे लोग इस समय कितने हताश हैं। मेरा मतलब है, मैं खुद खाना नहीं खा सकता, सो नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस पर रो भी नहीं सकता क्योंकि ऐसी जगह पैदा होना, जहां कोई भविष्य न हो, बहुत हास्यास्पद है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इन सब के बाद मेरे देश के लोगों का आखिरकार एक भविष्य होगा। अमेरिका ने बांग्लादेश पर टैरिफ में 1% की कटौती की, अब लगेगा इतना शुल्क