ईरान-इजरायल के बीच भीषण युद्ध अब आठवें दिन में प्रवेश कर चुका है। दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं। इजरायल ने तेहरान में ताबड़तोड़ बमबारी की है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की ओर से भी मिसाइलें दागी गई हैं। इस बीच इजरायल के राष्ट्रपति ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हुए हमलों से पड़ोसी देशों को जो नुकसान हुआ है, उससे उन्हें दुख है।

ईरान का नया फैसला क्या है?

जानकारी के लिए बता दें कि ईरान की अंतरिम लीडरशिप काउंसिल ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें कहा गया है कि जब तक ईरान पर सामने से हमला नहीं होगा, तब तक पड़ोसी देशों पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति का बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान को हर हाल में सरेंडर करना होगा। ट्रंप का कहना है कि इसके बाद सर्वसम्मति से एक नया नेतृत्व चुना जाएगा और फिर अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान को बर्बादी से उबारने और उसे एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

लेबनान में भारी तबाही

जहां एक तरफ युद्ध का मुख्य केंद्र ईरान बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर लेबनान में भी इजरायल की बमबारी जारी है। लेबनान सरकार के मुताबिक इन हमलों में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। असल में इजरायल ने लेबनान के बेकाआ वैली इलाके में कई हमले किए हैं। अगर पूरे संघर्ष के आंकड़ों की बात करें तो युद्ध शुरू होने के बाद से लेबनान में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और करीब 95,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं।

यूएई में तनाव की स्थिति

वैसे इस समय यूएई में भी तनाव की स्थिति है। यूएई के गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश की हवाई सुरक्षा मिसाइल हमले के खतरे से निपटने में जुटी है। बयान में आगे कहा गया है, “कृपया सुरक्षित स्थान पर रहें और आधिकारिक वेबसाइटों पर दी गई चेतावनियों और अपडेट का पालन करें।” इससे पहले, दुबई में एक मिसाइल के मलबे के गिरने से एक छोटी सी घटना घटी थी। यूएई के साथ-साथ दूसरे कई मुल्कों तक तनाव पहुंच चुका है, यहां पढ़ें हर अपडेट