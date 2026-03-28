Iran-Israel-USA War: ईरान-इजरायल युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है और ईरान जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इजरायल के मित्र खाड़ी देशों को भी निशाना बना रहा है। इसको लेकर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने पड़ोसी देशों को संदेश देते हुए कहा कि यदि वे विकास और शांति चाहते हैं तो अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए।
अहम बात यह है कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का यह संदेश ऐसे समय आया है, जब युद्ध एक महीने से अधिक समय से चल रहा है और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, कतर और अन्य कई क्षेत्रीय देश इस युद्ध में शामिल हो गए हैं।
अमेरिका कर रहा खाड़ी देशों की जमीन का इस्तेमाल
बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका खाड़ी देशों में स्थित अपने सैन्य ठिकानों का उपयोग ईरान पर हमले करने के लिए कर रहा है, इसलिए तेहरान भी जवाबी कार्रवाई में इन देशों पर हमले कर रहा है, जिससे उन देशों में भी लोगों में दहशत का माहौल है।
पेजेश्कियान ने क्या कहा?
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “मैंने कई बार कहा है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों पर पूर्वनियोजित हमले नहीं करता है, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया जाता है तो हम कड़ा जवाब देंगे।” ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि क्षेत्र के देशों से ईरान का आग्रह है कि यदि ने विकास और सुरक्षा चाहते हैं, तो हमारे शत्रुओं को अपनी भूमि से युद्ध चलाने की अनुमति न दें।
गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने को लेकर बैक चैनल बातचीत चल रही है। इससे पहले रॉयटर्स ने बताया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पेजेश्कियान ने उनसे कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध पर बातचीत करने के लिए विश्वास आवश्यक है।
शहबाज शरीफ के कार्यालय ने यह भी कहा था कि पेजेश्कियान ने पश्चिम एशिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए इस्लामाबाद के शांति प्रयासों की सराहना की।
यह भी पढ़े: मिसाइल का मलबा बना जानलेवा, अबू धाबी में इंटरसेप्ट होने के बावजूद 5 भारतीय घायल
इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान कई खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी शामिल है। दरअसल यूएई में अमेरिकी बेस है और यही से अमेरिका हमले कर रहा है। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान के निशाने पर यूएई के कई बड़े शहर हैं। शनिवार को अबू धाबी के खलीफ़ा इकोनॉमिक ज़ोन (KEZAD) के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ। हालांकि एयर डिफेंस से इसे रोक लिया गया। मिसाइल को रोके जाने के बाद उसके मलबे की चपेट में आने से पांच भारतीय नागरिक घायल हो गए। पढ़िए पूरी खबर…