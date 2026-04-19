ईरान युद्ध को समाप्त करने को लेकर चल रही कूटनीतिक कोशिश के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि बातचीत के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि पाकिस्तान जाएंगे।

डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिकी वार्ताकार सोमवार को पाकिस्तान में ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने एक बार फिर धमकी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को नष्ट कर दिया जाएगा।

रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने ईरान पर शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य में हुए हमलों के साथ दोनों देशों के बीच दो सप्ताह के युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह ईरान को “एक उचित समझौता” पेश कर रहे हैं और अगर तेहरान इसे अस्वीकार करता है तो “संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के हर एक बिजली संयंत्र और हर एक पुल को नष्ट कर देगा। अब और नरमी नहीं!

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “ईरान ने कल होर्मुज जलडमरूमध्य में गोलियां चलाईं, हमारे युद्धविराम समझौते का सरासर उल्लंघन! इनमें से कई गोलियां एक फ्रांसीसी जहाज और यूनाइटेड किंगडम के एक मालवाहक जहाज पर चलाई गईं। यह अच्छा नहीं था, है ना? मेरे प्रतिनिधि कल शाम बातचीत के लिए इस्लामाबाद, पाकिस्तान जा रहे हैं। ईरान ने हाल ही में जलडमरूमध्य को बंद करने की घोषणा की है, जो अजीब है, क्योंकि हमारी नाकाबंदी ने इसे पहले ही बंद कर दिया है। वे अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं, और इस बंद मार्ग से नुकसान उन्हीं का हो रहा है, प्रतिदिन 50 करोड़ डॉलर का!”

ट्रंप ने आगे कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका को कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। वास्तव में, कई जहाज अभी अमेरिका, टेक्सास, लुइसियाना और अलास्का की ओर माल लादने के लिए रवाना हो रहे हैं, यह सब आईआरजीसी की मेहरबानी है, जो हमेशा ‘कठोर’ बनना चाहता है!” हम एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित समझौता पेश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के हर एक बिजली संयंत्र और हर एक पुल को ध्वस्त कर देगा। अब और नरमी नहीं! वे तुरंत और आसानी से कार्रवाई करेंगे, और अगर वे समझौता नहीं मानते हैं, तो मेरे लिए वह करना सम्मान की बात होगी जो पिछले 47 वर्षों से अन्य राष्ट्रपतियों द्वारा ईरान के साथ किया जाना चाहिए था। अब ईरान की हत्या की मशीन का अंत करने का समय आ गया है!”

‘ट्रंप को नेतन्याहू ने युद्ध में घसीटा’, कमला हैरिस ने इजरायली पीएम पर लगाए आरोप

ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर लागू है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही घर में घिर रहे हैं। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ युद्ध में घसीटा।कमला हैरिस ने आगे कहा कि ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई से देश ने सहयोगियों का भरोसा खो दिया है। पढ़ें पूरी खबर।