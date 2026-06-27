अमेरिका ने शुक्रवार को फिर से ईरान पर हमला कर दिया। एक दिन पहले ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे कमर्शियल जहाज़ों पर ड्रोन दागे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे सीजफ़ायर एग्रीमेंट का सीधा उल्लंघन बताया था। अधिकारियों ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि यह ऑपरेशन लगभग 90 मिनट तक चला और इसमें चार जगहों पर हमला हुआ। हमले तीन तट के किनारे और एक फारस की खाड़ी में केशम आइलैंड पर किया गया। हमले को F-35 और F-16 से किया गया।

अमेरिकी सेना को कंट्रोल करने वाली ‘यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड’ ने कहा कि अमेरिकी सेना ने 26 जून को ईरान के खिलाफ हमले किए। यह हमला होर्मुज से गुजर रहे एक कमर्शियल जहाज पर कल हुए हमले का कड़ा जवाब था।

कब हुआ हमला?

सोशल मीडिया पर जारी पेंटागन के बयान में कहा गया, “25 जून को ईरान द्वारा ‘M/V एवर लवली’ जहाज पर वन-वे अटैक ड्रोन से हमला किए जाने के बाद अमेरिकी विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों और तटीय रडार साइटों पर हमले किए। ईरान के हमले के समय, सिंगापुर के झंडे वाला यह कार्गो जहाज ओमान के तट के पास होर्मुज से बाहर निकल रहा था।”

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर कम से कम चार वन-वे अटैक ड्रोन दागे। एक बड़े कार्गो शिप के ऊपरी डेक से टकराया, जबकि अमेरिका ने बाकी तीन को गिरा दिया।

सिंगापुर के झंडे वाले जहाज पर हुआ हमला

जिस जहाज पर हमला हुआ वह M/V एवर लवली था, जो सिंगापुर के झंडे वाला जहाज था और ओमानी तट के साथ स्ट्रेट से बाहर निकल रहा था। इसके मालिक एवरग्रीन मरीन ने कहा कि हमले से ब्रिज की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा लेकिन किसी को चोट नहीं आई और कार्गो सुरक्षित था। मेन इंजन और सभी नेविगेशन इक्विपमेंट काम करते रहे, और जहाज के चलने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा।

जब पत्रकारों ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से पूछा कि क्या ईरान को कोई नतीजा भुगतना होगा, तो उन्होंने छोटा सा जवाब दिया, “आपको पता चल जाएगा।” उन्होंने कहा, “मुझे यह पसंद नहीं है कि उन्होंने कल गोली चलाई। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है, यह हमारे सीजफ़ायर एग्रीमेंट का बेवकूफ़ी भरा उल्लंघन है।”

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अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट के बाद ईरान ने भारत को रियायती दरों पर कच्चे तेल की पेशकश की है। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से ढील देने के बाद कई कंपनियों ने भारतीय रिफाइनरियों को रियायती दरों पर ईरानी तेल की पेशकश की है। पढ़ें पूरी खबर