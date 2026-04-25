ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान एक बार फिर महत्वपूर्ण कूटनीतिक मंच के रूप में सामने आया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में तेहरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के पाकिस्तान पहुंचते ही तेहरान ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी बैठक की कोई योजना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “ईरान और अमेरिका के बीच कोई बैठक प्रस्तावित नहीं है।” बाकाई ने यह भी बताया कि यदि किसी तरह का संवाद होगा तो वह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जिसमें पाकिस्तान के अधिकारी दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान कराएंगे। उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा थोपे गए तनाव और संघर्ष को समाप्त कराने के लिए इस्लामाबाद की मध्यस्थता और सद्भावनापूर्ण प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

इस बीच, व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजने का निर्णय लिया है। इन दूतों का उद्देश्य ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से संभावित रूप से मुलाकात करना है, हालांकि ईरान की ओर से सीधी बातचीत से इनकार के बाद यह प्रक्रिया अप्रत्यक्ष संवाद तक सीमित रह सकती है। पाकिस्तान इस समय दोनों देशों के बीच संभावित संघर्ष विराम वार्ता को दोबारा शुरू कराने की कोशिशों में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

ईरान के सांसद इब्राहिम अज़ीजी ने भी इस यात्रा को लेकर स्पष्ट किया कि विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा पूरी तरह द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित है और इसका किसी भी प्रकार की परमाणु वार्ता या अमेरिका से बातचीत से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दौरे को लेकर फैल रही सभी अटकलें पूरी तरह गलत हैं।

दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस संघर्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का कोई सवाल नहीं है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पारंपरिक तरीकों से ही ईरान को नुकसान पहुंचाया है और परमाणु हथियारों की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी देश को परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जब उनसे ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति समझौते की समयसीमा पूछी गई, तो उन्होंने कहा, “मुझ पर जल्दबाजी का दबाव मत डालिए।”

इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने चीन स्थित एक बड़े तेल रिफाइनरी संयंत्र के साथ-साथ लगभग 40 शिपिंग कंपनियों और टैंकरों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो ईरानी तेल के परिवहन में शामिल थे। यह कदम पहले से घोषित अमेरिकी नीति का हिस्सा है, जिसके तहत ईरान के तेल व्यापार से जुड़े देशों और कंपनियों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले तेल निर्यात को कमजोर करना है।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि ट्रंप ने अपने दूतों को ईरान का पक्ष सुनने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ईरान की ओर से कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं, हालांकि उन्होंने इन संकेतों का विस्तृत विवरण नहीं दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं जाएंगे, लेकिन वह इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की भूमिका इस समय बेहद महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि वह ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत का केंद्र बनता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, जबकि ईरान अपने सख्त रुख के कारण सीधे संवाद से बच रहा है, जिससे कूटनीतिक समाधान की राह जटिल बनी हुई है।

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ईरान की राजनीतिक स्थिति को लेकर सामने आई एक नई रिपोर्ट ने देश की शासन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई कई बड़ी सर्जरी से गुजर रहे हैं और उनकी हालत इतनी गंभीर है कि भविष्य में उन्हें कृत्रिम अंग की भी जरूरत पड़ सकती है। इस वजह से ईरान के प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक