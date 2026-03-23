रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने भी पलटवार करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर उसके ईंधन और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला किया जाता है तो वह पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल द्वारा उपयोग किए जाने वाले खारे पानी को पीने योग्य बनाने की फैक्ट्री (Water Desalination Infrastructure) को निशाना बनाएगा।

यह जल संयंत्रों के लिए सबसे बड़ा खतरा है जो खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन देशों में अमेरिका के प्रमुख सैन्य अड्डे भी स्थित हैं। आइये जानते हैं खाड़ी देशों की जल सुरक्षा के लिए ये जल संयंत्र कितने महत्वपूर्ण हैं?

खाड़ी देशों में कितने जल संयंत्र हैं?

जीसीसी सांख्यिकी केंद्र के पोर्टल पर उपलब्ध डेटाबेस के अनुसार, खाड़ी देशों ने 2018 में कुल 172 खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाले जल संयंत्र थे। इनमें ओमान में सबसे अधिक (65 स्टेशन), उसके बाद सऊदी अरब (44), यूएई (40), कतर (9), कुवैत (8) और बहरीन (6) का स्थान था। इन स्टेशनों की संयुक्त क्षमता 22 अरब लीटर प्रतिदिन है, और इनका वास्तविक वार्षिक मीठा जल उत्पादन 6,053 अरब लीटर है। ये संयंत्र तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं।

खाड़ी क्षेत्र को जल संयंत्रों की आवश्यकता क्यों?

खाड़ी देशों का क्षेत्रफल 26 लाख वर्ग किलोमीटर (भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 81%) है और यहां बहुत कम बारिश लगभग 4 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। वर्ष 2018 में कुल वर्षा मात्र 281.91 अरब घन मीटर थी जो भारत में एक वर्ष में होने वाली वर्षा (लगभग 4000 अरब घन मीटर) का मात्र 7% है।

जीसीसी देशों में नदियां नहीं हैं बल्कि घाटियां हैं जिनमें केवल वर्षा के दौरान ही पानी उपलब्ध होता है। जीसीसी सांख्यिकी केंद्र के डेटाबेस के अनुसार, 2018 में इन 6 देशों में जमीन से निकाला गया मीठा पानी 26,495 मिलियन घन मीटर दर्ज किया गया था। नदियों की अनुपस्थिति, कम बारिश और सीमित भूजल के कारण, जीसीसी देश अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुद्री जल के इन संयंत्रों पर अत्यधिक निर्भर हैं। कतर और बहरीन अपनी जल आवश्यकताओं का आधे से अधिक हिस्सा जल संयंत्रों से पूरा करते हैं जबकि कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात अपनी जल मांग का 40-50% हिस्सा इन संयंत्रों से पूरा करते हैं। सऊदी अरब और ओमान भी इन संयंत्रों पर अत्यधिक निर्भर हैं।

युद्ध के कारण जल संयंत्र किस प्रकार प्रभावित हुए?

ईरान के सरकारी मीडिया ने एक नागरिक और सैन्य निर्माण कंपनी के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फ़ागरी के हवाले से बताया कि ईरानी ऊर्जा अवसंरचना पर कोई भी हमला अमेरिकी-इजरायली ईंधन, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और जल संयंत्रों पर हमलों को जन्म देगा। कुछ ही दिन पहले, बहरीन के आंतरिक मंत्रालय ने X पर पोस्ट किया था कि ईरानी आक्रामकता ने अंधाधुंध तरीके से नागरिक ठिकानों पर हमला किया और ड्रोन हमले के बाद एक जल संयंत्र को क्षति पहुंचाई।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह बंद होगा

पश्चिम एशिया में जंग का आज 24वां दिन है। ईरान ने एक बार फिर ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़’ को पूरी तरह से बंद करने की धमकी दी है। रविवार को ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी 48 घंटे के भीतर ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने की धमकी पर अमल करते हैं तो वह Strait of Hormuz को ‘पूरी तरह बंद’ कर देगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें