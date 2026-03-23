ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान ने खाड़ी देशों के बिजली संयंत्रों पर हमले की धमकी दी। ईरान ने धमकी दी कि अगर अमेरिका ने बिजली ग्रिड पर हमला किया तो वह खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा। इस सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करता है तो क्या होगा?

बिजली संयंत्रों पर हमले विनाशकारी हो सकते हैं। ईरान को भले ही बिजली पर हमले से नुकसान हो लेकिन खाड़ी देशों में ये हमले उसके पड़ोसी देशों के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो सकते हैं, जो प्रति व्यक्ति लगभग पांच गुना अधिक बिजली की खपत करते हैं। बिजली इन देशों के लिए इसलिए भी जरूरी है कि यह उन जल संयंत्रों को चलाती है जो बहरीन और कतर में खपत होने वाले 100% पानी का उत्पादन करते हैं। ऐसे संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात में पीने के पानी की 80% से अधिक जरूरतों को पूरा करने के लिए समुद्री जल का उपयोग करते हैं और सऊदी अरब में पानी की आपूर्ति का 50% हिस्सा इन्हीं संयंत्रों से पूरा होता है। इन संयंत्रों से समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाता है।

ईरान इजरायल के बिजली संयंत्रों पर हमला करेगा

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सोमवार को एक बयान में कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के बिजली नेटवर्क को नष्ट करने की अपनी धमकी को अंजाम देते हैं तो ईरान इजरायल के बिजली संयंत्रों और खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को बिजली की आपूर्ति करने वाले संयंत्रों पर हमला करेगा।

सरकारी मीडिया पर जारी बयान में कहा गया, “हम किसी भी खतरे का उसी स्तर पर जवाब देने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जिस स्तर पर वह खतरा पैदा करेगा। आप अगर बिजली पर हमला करते हैं तो हम भी बिजली पर हमला करेंगे।” रविवार को खाड़ी देशों के बिजली ग्रिडों पर संभावित हमलों से खारे जल को पीने योग्य बनाने के संयंत्रों पर भी खतरे की आशंका बढ़ गई।

शनिवार को ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर तेहरान 48 घंटों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी प्रकार के जहाजों के लिए पूरी तरह से नहीं खोलता है तो ईरानी बिजली संयंत्रों को नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने इसके लिए सोमवार शाम करीब 7:45 बजे की समय सीमा तय की। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान जलडमरूमध्य नहीं खोलता है तो अमेरिका उसके ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट कर देगा जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी।

वहीं ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने ‘एक्स’ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर ईरान के बिजली संयंत्रों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाता है तो पूरे क्षेत्र के अहम बुनियादी ढांचे को वैध लक्ष्य माना जाएगा और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। इसमें खाड़ी देशों में पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा और जल संयंत्र शामिल हैं।

खाड़ी देशों की लाइफलाइन बने जल संयंत्रों पर खतरा

ईरान ने कहा कि अगर उसके ईंधन और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला किया जाता है तो वह पश्चिम एशिया में अमेरिका और इजरायल द्वारा उपयोग किए जाने वाले खारे पानी को पीने योग्य बनाने की फैक्ट्री (Water Desalination Infrastructure) को निशाना बनाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें