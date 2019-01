ईरान की राजधानी तेहरान में सोमवार (14 जनवरी) को एक बोइंग विमान क्रैश हो गया। ईरान के सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक, बोइंग 707 किरगिज मालवाहक विमान खराब मौसम होने से राजधानी के पश्चिमी हिस्से में दुर्घटना का शिकार हुआ। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री बाल-बाल बच गया। विमान में कुल उस वक्त 16 लोग थे। विमानन संगठन के प्रवक्ता रजा जाफरजादेह ने बताया, “मालवाहक बोइंग 707 उतरते समय रनवे से आगे निकल गया था।”

आपात सेवा के अधिकारी के मुताबिक, विमान में सवार 16 लोगों में से केवल एक ही बच पाया। विमान ‘फैथ हवाई अड्डे’ पर उतरते समय फिसलकर एक दीवार से टकरा गया, जिसके बाद उसमें तुरंत आग लग गई थी।

ईरान प्रेस न्यूज एजेंसी के मुताबिक, घटना के दौरान पायलट विमान के संचालन से संतुलन खो बैठा था। विमान उसके बाद रनवे पर एक दीवार से जा लड़ा। दुर्घटना के वक्त एयरपोर्ट और उससे लगी दीवार टूट गई। आस-पास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि विमान में आग लग गई थी। फौरन इस बारे में पुलिस प्रशासन को खबर की गई। सूचना पर रेस्क्यू टीम को भेजा गया, जिसने हालात संभाले। घटना के बाद सात शव बरामद कर लिए गए हैं।

Footage shows the site of cargo plane crash near #Iran‘s Fath Airport pic.twitter.com/D8m1bbg4qA

